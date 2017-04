Radosław Sikorski o wyniku I tury wyborów prezydenckich we Francji

Rozpoczęły się wybory prezydenckie we Francji

Pierwsze sondażowe wyniki wskazują, że w II turze wyborów prezydenckich zmierzą się ze sobą Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Macron to kandydat centrowy, proeuropejski - Le Pen jest przeciwniczką Unii Europejskiej.

Sikorski zaznaczył, że mimo iż sondaże przed I turą wskazywały, że Le Pen zdecydowanie przegrałaby z Macronem w II turze, to jednak nic nie jest jeszcze przesądzone. - Głosy na czterech kandydatów (oprócz Macrona - 24 proc. i Le Pen - 22 proc. - również na Francoisa Fillona i Jean-Luca Mélenchona, którzy uzyskali po ok. 20 proc. wskazań) były w miarę wyrównane. Pytanie jaki będzie przepływ od kandydata skrajnej lewicy (chodzi o Melenchona - red.) do skrajnej prawicy. Wiemy z przykładu wyborów w USA, że ten przepływ był bardzo duży - podkreślił Sikorski.

- To chyba francuskie powiedzenie, że przeciwieństwa się dotykają. - dodał Sikorski.

Mimo wszystko były szef MSZ faworyta widzi w Macronie. - Ma większą zdolność koalicyjną - w sensie przyciągania wyborców z lewa i z prawa - ocenił.

- To sympatyczny człowiek, ma charyzmę, byłby najmłodszym liderem Francji od czasów Napoleona, ma program, trzymam za niego kciuki - mówił o Macronie Sikorski.

Były marszałek Sejmu podkreśla, że Macron może dać Europie "świeże przywództwo". - Byłby to fantastyczny sygnał dla Europy, także dla Polski ponieważ dałoby sygnał, że coś w Europie można zmienić - stwierdził.