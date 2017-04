Kornel Morawiecki: Macierewicz nie przekonał mnie do zamachu

Czy dojdzie do rekonstrukcji rządu? - Myślę, że dojdzie, bo ten rząd ma wewnętrzne kłopoty - mówił Morawiecki. Wskazywał na problemy z ministrami: Antonim Macierewiczem i Witoldem Waszczykowskim. Osłabiają ten rząd? - Sądzę, że osłabiają ten rząd - uważa marszałek senior.

Legenda "Solidarności Walczącej" została zapytana o wybory prezydenta Francji. - Mi się wydaje, że obie kandydatury są bardzo trudne, ale pokazują, że coś się zmienia w Unii Europejskiej - mówił Morawiecki. - Nie znam pana Emmanuela Macron zupełnie, jest dla mnie mniej przewidywalny od pani Marine Le Pen.

Morawiecki mówił, że przyjęcie uchodźców i zamknięcie ich w ośrodkach jest do zaakceptowania, ale nie powinno się ich wypuszczać na ulice, aby żyli wśród Polaków, dostając zasiłek i nic nie robiąc.

Mimo, że Morawiecki nie jest zadowolony z pracy szefa MON, to nie będzie głosował za jego odwołaniem. - Nie będę głosował za odwołaniem Macierewicza, to nie moje zadanie. Pan Antoni Macierewicz trochę osłabł, ale uważam, że to wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości - oceniał gość programu.

- Popełnił błąd, że nie wziął do tej komisji ludzi związanych z panem Millerem. A tak to jest tylko dzielenie Polaków - oceniał pracę podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej marszałek senior. - To co słyszałem 10-ego nie wydawało mi się rzetelne, było jednostronne. Mówiłem Macierewiczowi, że mnie nie przekonał przez te siedem lat - dodał.

Gość został zapytany też o słowa minister Anny Streżyńskiej, która mówiła, że aby rozdawać pieniądze ludziom, to najpierw trzeba je zarobić. - Można dawać, ale trzeba też wymagać. Tak jak mówiłem z uchodźcami, którym nie można tylko dawać - mówił Morawiecki. - 500+ jest dobrym pomysłem, bo to jest pomysł na nowe pokolenie.

Morawiecki odniósł się także do oczekiwania opozycji, aby o reformie edukacji zadecydowali obywatele poprzez referendum. - Szanuję referenda, ale jest już późno, ten proces zmian już trwa. Ruszyła machina organizacyjna - komentował marszałek senior.

Czy rekonstrukcja może objąć też panią premier Beatę Szydło? - Pani Beata Szydło ma wielkie poparcie społeczne i to ona powinna zrobić tę rekonstrukcję - mówił Morawiecki.

Czy wicepremier Mateusz Morawiecki jest gotowy, aby pokierować rządem? - Myślę, że jest do wielu rzeczy przygotowany. Teraz troszkę jego pozycja osłabła w rządzie - oceniał ojciec wicepremiera. Dodał, że zniżka notowań jest związana z walką o obsadę stanowisk w PZU.

- Nie wiem jakie on ma zamiary, ale wolałbym żeby stanął na czele partii, którą tworzę: Wolni i Solidarni - mówił Morawiecki, zapytany czy mógłby zastąpić w przyszłości Jarosława Kaczyńskiego i zostać liderem PiS.