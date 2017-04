Nieoficjalnie: Nowoczesna traci posłów na rzecz PO

Posłowie Grzegorz Furgo i Marta Golbik

Foto: Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

W najbliższym czasie Platforma ogłosi transfer dwóch posłów Nowoczesnej: Marty Golbik i Grzegorza Furgo - dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita. To będzie pierwszy transfer posłów z ugrupowania Ryszarda Petru do PO. Wcześniej z PO do Nowoczesnej przeszli Marek Sowa i Michał Jaros.