"NYT": Okręty USA nie płynęły w stronę Korei Płn.

Foto: AFP

Grupa uderzeniowa złożona z amerykańskiego lotniskowca Carl Vinson i czterech innych okrętów wojennych, wbrew deklaracjom Białego Domu nie płynęła w stronę Półwyspu Koreańskiego, lecz w przeciwnym kierunku, by wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z australijską marynarką na Oceanie Indyjskim, 3500 mil na południowy-zachód od Półwyspu Koreańskiego - twierdzi "New York Times".