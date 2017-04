Waldemar Żurek: Kaczyński tworzył zręby dzisiejszej KRS

Dzisiaj Sejm zaczyna prace nad reformą Krajowej Rady Sądownictwa. - Wygląda na to, że rząd jest zdeterminowany, żeby zniszczyć organ konstytucyjny - mówił Żurek. - Dwa słowa: Rada czuwa nad niezawisłością sądów i sędziów. Po to nas powołano, jak upadł komunizm, po to wpisano do konstytucji. Żebyśmy reagowali, gdy politycy różnego szczebla próbują wywrzeć wpływ na sędziego - dodał.

Żurek mówił, że Rada została powołana po to, aby w przypadku nacisków politycznych dbać o niezawisłość sędziów. - Jeżeli mamy postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, to one są jawne - mówił Żurek. Odpierał tym samym zarzuty, że sędziowie chronią sami siebie.

Rzecznik KRS podał przykład, jak jego zdaniem będzie wyglądała KRS po wprowadzeniu zmian. - Wyobraźmy sobie sytuację: redaktora naczelnego Rzeczpospolitej wybierze Zbigniew Ziobro. Radę nadzorczą i zarząd spółki zostanie wybrany przez posłów Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz, Patryka Jakiego. Czy wtedy medium będzie niezależne? - mówił Żurek.

Gość mówił, że we wrześniu sędziowie cieszyli się poparciem 44 proc., ale spadło ono do 29 proc. - Od września do dzisiaj mamy zjazd zaufania do 29 proc. z 44 proc. Proszę zobaczyć co robi propaganda - żalił się Żurek.

Rzecznik KRS mówił, że skargi do Trybunału Konstytucyjnego nie mają sensu, gdyż jest tam trzech nieprawidłowo wybranych sędziów, trzech niedopuszczonych do orzekania. - Uznajemy instytucję, bo jest bardzo ważna, ale mamy dołączone osoby, co do których wcześniej TK orzekł, że nie powinny zasiadać w tym składzie - mówił Żurek. - Nie będziemy już kierować skarg do Trybunału Konstytucyjnego - dodał. Jego zdaniem byłoby to legitymizowanie składu sędziowskiego, którego część została wybrana w nieprawidłowy sposób.

- Wygaszanie kadencji sędziów zwykłą ustawą jest niekonstytucyjne - powiedział o planowanych zmianach rzecznik KRS. Dodał, że dziwi go opinia prezesa PiS. - Jarosław Kaczyński krytykuje Radę, a sam przy Okrągłym Stole brał udział przy formowaniu zrębów KRS - zakończył Żurek.