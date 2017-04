Augustyn: Szef MON? Pomagają relacje z ojcem Rydzykiem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Leszek Miller: Macierewicz jest nie do ruszenia

Tematem rozmowy był głównie szef MON Antoni Macierewicz, a także jego korespondencja z prezydentem Andrzejem Dudą, który stanął w obronie ludzi zwalnianych ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego. - Jako obywatelka, jako Polska, jest mi przykro, że prezydent musi zwracać się do ministra w takich sprawach - mówiła posłanka Augustyn.

Głos w sprawie ministra Macierewicza zabrał ostatnio lider obozu władzy Jarosław Kaczyński, który mówił, że szef MON jest ekstrawaganckim politykiem. - Nie słychać było zachwytu w głosie prezesa PiS - mówiła Augustyn. - Bardziej jednak powinno nas interesować to, co minister Macierewicz robi z polską armią, a nie wewnętrzne problemy PiS. Chyba prezes PiS nie spodziewał się tego, co obecnie robi szef MON - dodała.

Mimo różnych niepokojących decyzji szefa MON, nie ma szans, aby został on odwołany z funkcji. - Ciepłe relacje z ojcem Tadeuszem Rydzykiem też na pewno mają znaczenie - powiedziała Augustyn. - Są tacy wysłannicy Torunia, którzy pilnują żeby te relacje były dobre - mówiła posłanka. Dodała, że innym przykładem jest minister Jan Szyszko, który mimo wyrządzania szkód, interwencji prezesa PiS, nadal pełni funkcję.

Wczoraj Sejm przyjął uchwałę fatimską, która wzbudziła spore emocje w parlamencie. - To szkodzi Kościołowi. Tak samo jak zakaz handlu w niedzielę, tzn. zapis o tym, że można będzie w niedzielę handlować dewocjonaliami - komentowała Augustyn.

Na poniedziałek przypada siódma rocznica katastrofy smoleńskiej, która mimo upływu wielu lat, nadal nie została wyjaśniona we właściwy sposób. - Antoni Macierewicz wraz z komisją nie potrafią podać żadnego nowego dowodu. Z katastrofy zrobiono sobie magnes, taką religię - oceniała posłanka PO.

Prowadzący zauważył, że przeprowadzane ekshumacje pokazują, że w niektórych trumnach były części ciał różnych osób. - Przyzna pan, że w przypadku takich katastrof, chowa się często ofiary w jednym grobie - mówiła Augustyn. - Nie można udowadniać ludziom na parówkach i pękających puszkach, że tak się zachowuje samolot - powiedziała o metodach pracy komisji szefa MON.