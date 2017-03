"10 lat świetlnych". Tusk przypomina spot

Z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstał specjalny spot ukazujący pozytywne zmiany, które zaszły w naszym kraju. - To było 10 lat niełatwych, ale dzisiaj możemy z wielkim przekonaniem powiedzieć, że to było 10 lat dobrych dla Polski - mówił wówczas premier Donald Tusk.

W krótkim filmie zatytułowanym "10 lat świetlnych" pojawiają się migawki z lat 90. W materiale wykorzystano archiwalne materiały przedstawiające m.in. Stadion Dziesięciolecia. W kolejnej części pokazano atrakcje turystyczne i wyremontowane drogi. W tle całego materiału leci piosenka The Beatles "Hey Jude".

Materiał przypomniał na swoim profilu na Twitterze Donald Tusk.