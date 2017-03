RZECZoPOLITYCE Klich: Łuck? Robota Rosjan

Polski konsulat w Łucku został ostrzelany - prawdopodobnie - z granatnika. - Nawet gdyby było mało broni na Ukrainie to taki przypadek mógłby się zdarzyć - mówił Klich. - To ewidentna robota rosyjska, aby podważyć relacje polsko-ukraińskie - dodał.

Wczoraj wieczorem rzecznik europejskich sił, tzw. Eurokorpusu, zawiadomił, że Polska wycofała się z korpusu. - Nie łączmy tych decyzji z działaniami Kremla - mówił Klich. Dodał, że stopniowe wycofywanie się z Eurokorpusu to błędna decyzja.

W 2008 r. Polska występowała o członkostwo w korpusie, w 2010 r. została przyjęta. - Gdy zgłaszałem Polskę do korpusu, chodziło mi o to, abyśmy należeli do jak największej liczby różnych porozumień - wyjaśniał Klich. - Eurokorpus jest niezależnym związkiem, który może działać na zlecenie Unii Europejskiej, ale może działać też na zlecenie NATO.

- Jeśli rezygnujemy z członkostwa, to stajemy się politycznie mniej wiarygodnym partnerem - oceniał senator Platformy. - Zaskują mnie słowa szefa BBN, że prezydent wiedział o tej decyzji i nie miał nic przeciwko temu. To bardzo niedobry znak - dodawał.

Były szef MON odniósł się też do planowanego spotkania prezydenta z obecnym szefem MON. - Do wczoraj myślałem, że to będzie spotkanie symboliczne, że prezydent będzie chciał pokazać, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie tylko na papierze - mówił Klich.

- Minister w odpowiedzi na list prezydenta postawił go do kąta, pokazując, że prezydent nie ma pełni wiedzy na temat tego co się dzieje - mówił senator PO.

- Teraz mamy do czynienia z kolejną rundą. Szef BBN mówi, że prezydent oczekuje szybko decyzji w sprawie śmigłowców, a ministerstwo mówi, że nie są one potrzebne - mówił Klich.