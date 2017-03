Wolność: Opozycja powinna wystawić Gowina

Zdaniem liderów partii Wolność zgłoszony przez PO wniosek o wotum nieufności to "kolejna część cyrku, politycznego" organizowanego przez opozycję.

Jak mówił na konferencji prasowej wiceprezes Wolności Konrad Berkowicz, zarówno rząd, jak i opozycja "solidarnie dbają" o to, aby Polska stała się pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej.

Zdaniem polityków Wolności najpoważniejszą kwestią gospodarczą w Polsce jest ograniczenie podatków.

- Nie jest istotne, czy premierem jest Szydło, Kaczyński czy Schetyna - PO też podwyższało podatki. Istotne jest, by podatki wreszcie zostały obniżone – podkreślił Berkowicz. - Według Centrum im. Adama Smitha przeciętny podatnik powinien płacić 83 proc. swoich dochodów do budżetu. Na szczęście "Polak potrafi" i omijając podatki płaci "tylko" połowę tego, co zarobi. I słusznie. Zachęcam Polaków do omijania tych horrendalnych podatków.

Z kolei Dawid Lewicki, kolejny wiceprezes Wolności, zauważył, że podczas 8 lat rządów PO nie zrealizowała wyborczej obietnicy zakładającej wprowadzenie programu wolnorynkowego. PiS natomiast, w kampanii głosząc rozliczenie "złodziejskich rządów" PO, "oczywiście nic z tym nie zrobił". Jak mówił Lewicki, obydwu partiom polaryzacja na dwa obozy jest na rękę, a gdyby PiS i PO miały "trochę honoru", złożyłyby wniosek o samorozwiązanie Sejmu.

- Gdyby obie strony miały odrobinę honoru, złożyłyby wniosek o samorozwiązanie Sejmu, ale wiemy, że dla nich jedyną wartością, o którą walczą są pieniądze, by mogli trwać przy korycie, dlatego tego nie zrobią – mówił Lewicki.