Pijana asesor prokuratury w Inowrocławiu zwolniona ze służby

Prokurator Krajowy podjął decyzję o zwolnieniu na podstawie art. 172 par. 1 i art. 174 par. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze. "Wczorajsze zdarzenie pokazało, że asesor z Inowrocławia nie cechuje się nieskazitelnym charakterem. Zgodnie z art. 75 par. 1 pkt 2 Prawa o prokuraturze cecha ta jest niezbędna do wykonywania zawodu prokuratora i asesora prokuratorskiego” - informuje Prokuratura Krajowa.

To nie koniec kłopotów asesor, wobec której toczy się postępowanie karne. Z uwagi na konieczność zachowania bezstronności postępowanie to prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo to Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas nie krótszy niż 3 lata, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.