Natalia Niemen: Andrzej Duda mnie przekonał

Gość programu wydała niedawno płytę, na której śpiewa mniej znane utwory ojca Czesława: „Niemen mniej znany”. - Coraz więcej głosów słyszałam: pani Natalio, niech pani to nagra, błagamy – mówiła Niemen. - Ten projekt ma już ładnych parę lat – dodała.

- Jestem osobą, która podświadomie robi rzeczy w poprzek – mówiła o sobie Niemen. - Z tego powodu możemy posłuchać na płycie mało znanych utworów Niemena.

Córka Czesława Niemena powiedziała, że jej tata nie lubił swoich hitowych utworów, które mu się z czasem przejadły.

- Nie patrzę na siebie jako muzyka, który koniecznie musi tworzyć solowe albumy – mówiła Niemen. Dodała, że przez 20 lat udzielała się na płytach innych artystów.

Kolejnym wątkiem rozmowy była ostatnia płyta Czesława Niemena „Spod chmury kapelusza”. - Pamiętam, że już był chory podczas pracy nad tą płytą, pracował po nocach, żeby ją skończyć – mówiła Niemen. - Pamiętam, że te oceny były dość krytyczne. Ja sama na początku nie mogłam przejść przez tę płytę – dodała.

- Jeżeli artysta nie ma za sobą mediów, to trudno mu się przebijać z czymś ambitnym – powiedziała Niemen. - Łatwo jest zdobyć popularność wśród większości, co widzimy na co dzień, ale żeby dotrzeć do dusz ludzi, to jest to trudne.

Według Niemen artyści, którzy nawiązują do Jezusa są w jakiś sposób piętnowani. – Sztuka powinna powodować jakieś poruszenie w człowieku, prowokować – mówiła Natalia Niemen. - Sztuka nie jest od tego, żeby gorszyć i szokować.

Artystka wsparła w kampanii prezydenckiej kandydata PiS Andrzeja Dudę. Czy to przystoi artystom? - Dlaczego artysta ma się nie angażować politycznie, czy jest jakimś gorszym człowiekiem? – mówiła. - Słuchając Andrzeja Dudy, co on chce przekazać, co zrobić, przekonało mnie do wsparcia tego człowieka.

- Wbrew temu, co ludzie mówią, nie jestem artystką PiS. Nie jestem wszędzie zapraszana, powiem więcej, za poprzedniej władzy byłam częściej zapraszana – powiedziała Niemen.