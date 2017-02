Żandarmi zatrzymują auta, by Macierewicz mógł przejść

Nagranie przekazał politykom PO uczestnik ruchu, który musiał zatrzymać samochód, by minister mógł przejść przez jezdnię.

Na nagraniu słychać głos oburzonego kierowcy, który zarzuca politykowi, że nie mógł skorzystać ze znajdujących się 50 metrów dalej pasów.

Platforma Obywatelska opatrzyła na Facebooku film komentarzem:

"Nigdy dotąd żaden Minister Obrony Narodowej nie traktował żołnierzy w taki sposób. Absolutnie oburzające. Nie mieści nam się to w głowie - i nie tylko nam, bo ten film otrzymaliśmy z prośbą o udostępnienie" - czytamy we wpisie partii. PO apeluje do świadków podobnych zdarzeń o przesyłanie nagrań do biur poselskich.