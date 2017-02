Tadeusz Cymański: Saryusz-Wolski? 100-procentowy Polak

Karczewski o Saryusz-Wolskim: uważam, że byłaby to lepsza kandydatura niż Tuska

Cymański, chwaląc Saryusza-Wolskiego potwierdza m.in. że ten nie jest "przesiąknięty platformerszczyzną" i jest "bez wątpienia 100-procentowym Polakiem". - Jest bardzo inteligentnym rozwiązaniem - stwierdził polityk.

Dopytywany o to, kto nie jest 100-procentowym Polakiem, Cymański odparł, że "mówi to jako figurę". - Wszyscy jesteśmy 100-procentowymi - z panem i ze mną włącznie - zwrócił się do prowadzącego rozmowę Roberta Mazurka Cymański.

Polityk zapewnił jednocześnie, że kandydatura Saryusza-Wolskiego "to propozycja". - Nie znam też kulisów ani szczegółów i chyba nie o to tutaj chodzi - zastrzegł.

Zdaniem Cymańskiego taka kandydatura pozwoliłaby "uwolnić się od zamieszania i kontrowersji wokół Donalda Tuska". - Pytanie, co na to adresaci tej propozycji - przyznał.

A jeśli kandydatura Saryusza-Wolskiego nie wzbudzi entuzjazmu w Europie? Cymański odparł, że nie jest premierem, więc nie wie jaka będzie decyzja rządu w takiej sytuacji.