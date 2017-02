FT: Prezes PiS do Merkel o możliwym ENA dla Tuska?

Dziennik wspomina o tym, że kwestia wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa RE rozstrzygnie się w Brukseli na początku marca. "FT" pisze, że były polski premier może liczyć na szerokie poparcie unijnych polityków.

To jednak, co może zagrażać "rutynowemu" przedłużeniu dwu i półrocznej kadencji - dodaje "FT" - to złe relacje Donalda Tuska z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. "Financial Times" podkreśla, że prezes PiS uważa Tuska za "moralnie odpowiedzialnego" za śmierć jego brata Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej.

Dziennik, powołując się na informacje od dwóch unijnych dyplomatów, których nazwisk nie wymienia, pisze, że prezes PiS miał w rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel zasugerować, iż brak poparcia dla reelekcji Donalda Tuska jest spowodowany możliwością wystawienia wobec byłego polskiego premiera Europejskiego Nakazu Aresztowania.