Marek Jurek ocenia rząd Beaty Szydło

Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej, podkreślił, że rząd Beaty Szydło jest "zdecydowanie lepszy niż rząd Ewy Kopacz, który pod wieloma względami był katastrofalny".

Polityk pochwalił obecny rząd m.in. za wprowadzenie programu 500plus.

Jurek zaznaczył jednocześnie, że między jego ugrupowaniem a PiS są różnice "w kilku istotnych sprawach". Jedną z nich jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego.

Europoseł stwierdził, że w kwestii TK PiS, "zamiast zgaszenia skandalu, który wywołała PO" (chodzi o wybór dwóch sędziów TK przed zakończeniem ich kadencji, przez co wyboru mogła dokonać poprzednia większość sejmowa - red.), zdecydował się na "ciągnięcie tego konfliktu i zrujnowanie autorytetu TK".

- W czym to pomaga ładowi konserwatywnemu w Polsce? W czym to zwiększa popularność tego rządu i np. takich decyzji jak 500 plus? Po co to? - pytał Jurek.

Polityk podkreślił też, że "rząd wypadałby lepiej", gdyby nie "te wszystkie awantury z opozycją, w które tak łatwo partia rządząca daje się wkręcać".