Lech Wałęsa: Sprawa teczek Kiszczaka to prowokacja

Z treści ujawnionej przez IPN pod koniec stycznia ekspertyzy grafologów wynika, że pod dokumentami znajdującymi się w teczce TW "Bolka" widnieją podpisy Lecha Wałęsy, co oznaczałoby, że późniejszy lider "Solidarności" współpracował z SB w latach 1970-1976. Wałęsa konsekwentnie odrzuca jednak te oskarżenia, domagając się kolejnych ekspertyz grafologów.

"Tego nie można tak zostawić. Długie lata walczyłem, płaciłem wysoką cenę, traciłem trzy razy miejsce pracy, traciłem prawo jazdy, wiele razy siedziałem w areszcie, poddany byłem wiele razy rewizji osobistej i mieszkalno-rodzinnej, na wszystko są dowody i świadkowie" - pisze były prezydent na Facebooku.

Następnie Wałęsa stwierdza, że "tacy ludzie jak (Jarosław) Kaczyński, (Antoni) Macierewicz, (Andrzej) Gwiazda, (Sławomir) Cenckiewicz, (Krzysztof) Wyszkowski robią wszystko by tego nie zauważyć, by to podważać, by to zniszczyć".

Były prezydent sugeruje, że wymienione przez niego osoby "latami gromadziły argumenty, by kłamstwo w prawdę zamienić". I dodaje, że teczki znalezione w domu Czesława Kiszczaka to "kolejna prowokacja".

"Nie spocznę i nie zaprzestanę , aż Tych ludzi dosięgnie prawda i sprawiedliwość" - podsumowuje Wałęsa.

Przed kilkoma dniami Sławomir Cenckiewicz opublikował na swoim profilu na Facebooku archiwalne nagranie z 1992 roku, na którym Lech Wałęsa prosi ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza o swoją teczkę.