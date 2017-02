Roman Giertych o wypowiedzi Antoniego Macierewicza w Monachium

"Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową" - pisze na Facebooku Roman Giertych w liście do szefa MON Antoniego Macierewicza.