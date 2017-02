List otwarty Stanisława Kozieja do Beaty Szydło i Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza formalnie odwołał w tym tygodniu ze stanowiska dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. broni Mirosława Różańskiego - poinformowało BBN. Generał w grudniu postanowił odejść z wojska.

Z armii odszedł również Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł. Prezydent wręczył gen. broni Leszkowi Surawskiemu akt mianowania na to stanowisko.

Zaniepokojony sytuacją w polskiej armii jest były szef BBN Stanisław Koziej. W tej sprawie napisał otwarty list do Andrzeja Dudy i Beaty Szydło.

Treść listu:

Biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa Polski i wynikające z niej strategiczne potrzeby zapewnienia ciągłości kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w czasie pokoju, jak i na czas wojny – jako były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (za prezydentury Pana Bronisława Komorowskiego, w latach 2010-2015) oraz jako były podsekretarz stanu ds. polityki obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej (w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2006) - apeluję do Pana Prezydenta i do Pani Premier, aby w trybie pilnym mianowali (Prezydent RP) Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wskazali (Prezydent RP na wniosek Prezesa RM) osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny.

O powadze polskiego położenia strategicznego i zagrożeniach oraz ryzykach dla naszego bezpieczeństwa niejednokrotnie zarówno Pan Prezydent, jak i Pani Premier mówiliście publicznie, więc szersze uzasadnienie wagi i pilności tej potrzeby nie wydaje się konieczne.