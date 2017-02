Sondaż „Rzeczpospolitej”: Czy Polacy chcą wielkiej stolicy

Przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy zakłada stworzenie na obszarze tworzącym metropolię warszawską nowego rodzaju samorządu, który będzie realizować zadania w obszarze transportu, zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji wykonywania zadań publicznych w gminach wchodzących w skład metropolii.

Pomysł przekształcenia miasta stołecznego Warszawy w jedną z większych europejskich metropolii zdecydowanie nie zyskuje jednak poparcia w społeczeństwie. - Tylko niespełna co siódmy badany (15 proc.) uważa to za dobre rozwiązanie (w tym 6 proc. zdecydowanie tak, a 9 proc. raczej tak) i częściej taką opinię reprezentują osoby młodsze, słabiej wykształcone - zwraca uwagę Marta Rybicka z IQS.

Aż co drugi ankietowany Polak (49 proc.) uważa, że poszerzenie granic stolicy zdecydowanie (32 proc.) lub raczej (17 proc.) lub nie jest dobrym pomysłem, bardziej przeciwne są osoby po 40. roku życia oraz z wyższym wykształceniem, nieznacznie więcej jest osób z największych miast.

Pozostali (36 proc.) są obojętni wobec tej kwestii, zdania nie mają częściej kobiety oraz osoby w wieku 25-39 lat.

Według Dariusza Zielińskiego, burmistrza Góry Kalwarii, trudno się dziwić wynikom sondażu. - Założenia przedstawione w projekcie ustawy o ustroju m.st. Warszawy są zbyt ogólne a jednocześnie brak jest przepisów wykonawczych czy też projektu statutu proponowanej do utworzenia jednostki, jaką ma być miasto stołeczne Warszawa. Poza faktem, iż nowo tworzona jednostka na objąć swym zasięgiem 33 gminy oraz wskazanej liczbie i sposobie wybierania radnych, nie mamy żadnych informacji o proponowanym podziale kompetencji, projekcie podziału środków finansowych czy też wreszcie o sposobie rozwiązania spraw chociażby z zakresu komunikacji, oświaty czy służby zdrowia. A to przecież najbardziej interesuje mieszkańców gmin około warszawskich – komentuje burmistrz Zieliński.

Marek Banaszek, wiceburmistrz Józefowa jest przekonany, że wyniki sondażu byłby jeszcze bardziej miażdżące, gdyby zawęzić próbę do mieszkańców gmin, których te zmiany będą bezpośrednio dotyczyć. - Z rozmów z mieszkańcami oraz analizując komentarze józefowian widzę, że zdecydowana większość jest przeciwna przyłączeniu. Najczęściej pojawiają się obawy o to, czy proponowane zmiany nie oznaczają utraty samodzielności miasta, jego tożsamości oraz peryferyzacji Józefowa i jego interesów. Opinie pochlebne o projekcie pojawiają się sporadycznie. My sami mamy wiele obaw i pytań związanych z tymi rozwiązaniami. Liczymy na rzetelne konsultacje. Nie wyobrażam sobie, aby można było zignorować głosy osób, których te zmiany dotkną najbardziej – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Banaszek.

Z kolei dr hab. Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, zauważa, że cechą rządów PiS jest wypuszczanie co pewien czas różnego rodzaju „balonów próbnych”, aby sprawdzić reakcję opinii publicznej na różne pomysły. - Inicjatywa "wielkiej Warszawy" należy do tej kategorii. PiS testuje, jak daleko mógłby się posunąć w zmianach dotyczących ustroju samorządu terytorialnego. Negatywna ocena, o czym świadczą m.in. wyniki tego sondażu, skłoni zapewne tę partię do wycofania się z tego pomysłu – przewiduje Alberski.