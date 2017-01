Janusz Korwin-Mikke o apelu Mateusza Morawieckiego do Polonii w Wielkiej Brytanii

Morawiecki w rozmowie ze Sky News zwrócił się do Polaków w Wielkiej Brytanii, w szczególności młodych rodzin z dziećmi, z apelem o powrót do Polski. - Wróćcie do nas; to będzie dobre dla Polski, a niekoniecznie złe dla Wielkiej Brytanii - mówił. Przekonywał przy tym, że rząd wprowadził m.in. plan odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki i zreformował system społeczny, wzmacniając wsparcie dla młodych rodzin z dziećmi.

Korwin-Mikke komentując wypowiedź wicepremiera na Facebooku podkreślił, że gdy "ludzie pytali go co zamierza zrobić, żeby wrócili do Polski", on odpowiadał: "a co Wam obiecała brytyjska królowa, że do niej pojechaliście?".

Europoseł dodał, że jego formacja "zrobi tak, żeby oni wrócili". Ponadto - jak stwierdził - dodatkowo do Polski przyjedzie jeszcze 2 miliony Anglików.

Stanie się tak - jak wyjaśnił Korwin-Mikke - dzięki przywróceniu zasady "chcącemu nie dzieje się krzywda". "A reszta sama się naprawi" - dodał. "Z tego wynikają niskie podatki" - podkreślił.

Volenti non fit iniuria (Chcącemu nie dzieje się krzywda) to zasada prawa rzymskiego, zgodnie z którą ktoś kto dobrowolnie naraża się na szkodę, wiedząc że ta szkoda może nastąpić, nie może wnieść w związku ze szkodą skargi przeciwko innym stronom.