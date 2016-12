Politycy i dziennikarze o konferencji Kaczyńskiego i Szydło na Twitterze

"Marszałek Kuchciński przemówił! I jako jedyny czyta z kartki" - zauważył dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz. Na to samo zwrócił uwagę poseł PO Marcin Kierwiński: "Świeżo odnaleziony Marszałek Kuchciński jak pewien bohater literacki 'co było do powiedzenia przeczytałem'. Nic nowego" - stwierdził.

Cezary Tomczyk z PO kpił z kolei z wyliczenia sukcesów gospodarczych, jakiego dokonała premier Beata Szydło. "A produkcja lokomotyw w tym roku wzrosła o 1.5%" - zauważył.

Z kolei posłanka PO Maria Janyska oceniła całą konferencję jako "oświadczenie przez Grupę Czworga, że wszystko jest ok".

A Adrian Zandberg z Razem wytknął premier to, że proponuje ona opozycji "wspólne służenie interesom przedsiębiorców".

