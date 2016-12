Prof. Henryk Domański: Jarosław Kaczyński ma swoją definicję puczu

Gość programu nie zgadzał się z nazywaniem puczem działań opozycji, które doprowadziły do trwającego już ponad tydzień protestu w Sejmie. - Pucz to jest zastosowanie siły, żeby obalić rząd – wyjaśniał prof. Domański. - Jarosław Kaczyński ma swoją definicję puczu, która odbiega od definicji badawczej. Opozycja nie blokuje dostępu do Sejmu, nie zapowiada też tego – dodał.

Profesor mówił, że ci, którzy głosowali w wyborach na PiS, nie oczekiwali reform zakrojonych na tak wielką skalę. - Nie sądzę, że te 37 proc. myślało o reformowaniu Polski. Ludzie myślą o stabilności i gwarancji bezpieczeństwa – mówił prof. Domański. - Głównym motywem były ośmioletnie rządy PO, a nie chęć reform.

- Z ust liderów PiS słyszeliśmy słowa, że: „nie zgodzimy się na powtórne głosowanie, bo chcemy ich nauczyć jak powinien funkcjonować Sejm” – powiedział gość. - W interesie opozycji jest siedzenie w Sejmie, natomiast w interesie PiS powinno być, żeby zakończyć tę sytuację w drodze kompromisu, ale to nie są metody kojarzone z PiS – dodał.

Prof. Domański uważa, że w Polsce tzw. premia wyborcza praktycznie nie występuje. - Gdy Ewa Kopacz została premierem, to poparcie PO oscylowało wokół 50 proc., ale PiS nigdy nie doszedł do tego – mówił dyrektor Instytutu.

- PiS ma skonsolidowany elektorat, które kształtuje się na poziomie 20-22 proc. – przekonywał prof. Domański. W jego opinii, tej części wyborców PiS podobają się wprowadzane zmiany, ale nie znaczy to, że akceptują je wszyscy, którzy głosowali na obecną władzę.

Czy działania i protesty opozycji podobają się Polakom? - Chyba podobają się dużej części Polaków. Demokracja polega na sprzeciwianiu się, a protest jest czymś takim – argumentował prof. Domański. - Powtórzenie głosowania to jest ważny argument opozycji.