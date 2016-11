Paweł Kowal: Rosja chce, żebyśmy znowu byli kanapką

Laureat nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia z 2014 r., członek kapituły, który dziś wręczy kolejną nagrodę: - Mamy 1 grudnia, dokładnie 25 lat temu Ukraińcy zdecydowali o wyjściu ze Związku Radzieckiego.

Kowal mówił, że Polska zaryzykowała, bo nie była wówczas w NATO i Unii Europejskiej, a mimo tego uznała niepodległość Ukrainy.

Gość programu mówił też o sytuacji międzynarodowej, o tym do czego dąży Rosja. - Celem polityki Rosji jest osłabienie państw pomiędzy Polską a Rosją i osłabienie Unii Europejskiej. To ma sprawić, że Polska znowu ma się stać kanapką – oceniał Kowal. - To wbrew naszym interesom. Zawsze polityka wschodnia decydowała o naszej przyszłości.

- Dzisiaj mamy próbę przypięcia Giedroyciowi łatki niepoprawnego optymisty – mówił Kowal. - Mocne punkty polityki zagranicznej to próba zbudowania relacji z Białorusią i odbudowa relacji z Kazachstanem – dodał gość.

Zdaniem Kowala, Polska ma jeszcze dużo do zrobienia, aby naprawiać relacje z Ukrainą. - Prawdziwym wyzwaniem jest nadanie nowego impulsu dotyczącego relacji z Ukrainą. Brakuje nam instytucjonalnej warstwy. Co ma być tym impulsem? Instytucje – mówił gość. Jak dodał, relacje polityczne są dobre między oboma państwami, ale należałoby poprawić te społeczne.

- To nie jest prawda, że nam pomoże dekompozycja Unii Europejskiej – mówił Kowal. Jego zdaniem, sytuacja w UE zmierza do tego, że kluczowymi ośrodkami są Niemcy i Francja, co za tym idzie, światowe potęgi rozmawiają tylko z nimi.

Na koniec Kowal mówił o nagrodzie im. Jerzego Giedroycia, ale z oczywistych względów, nie zdradził, kto konkretnie ją dostanie. - To będzie nagroda, która powędruje do rąk osób, które bardzo długo na nią czekały. A może to dobrze.