RZECZoPOLITYCE Borowski: "Ziobro i Kamińskiego przepełnia mściwość"

- Jeśli chodzi o sytuację TK - generalnie jestem pesymistą. Odczuwam wręcz fizyczny ból, kiedy muszę o tym mówić. TK po prostu przestał działać. Może teraz rozstrzyga jeszcze jakieś sprawy, ale wkrótce takie sprawy jak np. ustawa o zgromadzeniach, będzie rozstrzygał po myśli PiS - mówił Borowski.

Ocenił, że postępowanie trojga sędziów wybranych przez PiS wskazuje już teraz, że spełniają wolę PiS, łącznie z "podejrzanymi" - jak się wyraził Borowski - zwolnieniami lekarskimi.

- Na miejscu obozu rządzącego też bym się ucieszył z utrzymania ratingu przez agencję S&P, przeczytałem jednak opinię agencji opartą na wcześniejszych danych i kiedy będzie wynik z ostatniego półrocza, z coraz niższym tempem wzrostu gospodarczego - zastanowią się nad tą opinią - mówił Borowski.

- Jako polityk lewicy pozytywnie oceniam pomoc dla rodzin z dziećmi, emerytów, którzy wydają dużo na leki czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku - te cele są słuszne, ale nie są one realizowane w sposób kompetentny. Są realizowane w sposób polityczny - kupuje się w ten sposób poparcie wyborców. W innych krajach jest inaczej - jeśli emeryt wyda jakiś konkretny procent powyżej swoich dochodów - wtedy dopiero

- Łamaniec obliczeniowy dotyczy również kwoty wolnej od podatku, można to było zrobić prościej. Wszystko jest robione na kolanie, albo na zasadzie - dajmy wszystkim, to wszyscy będą na nas głosować - mówił Borowski.

Marek Borowski ocenił, że niewiele wie o sprawie zatrzymania senatora Józefa Piniora, ale jeśli CBA wkracza o 6 rano do domu Piniora, a towarzyszy temu kamera telewizji publicznej, to oznacza polityczne intencje.

- Byłem jednym z tych, którzy poręczyli za Piniora, że nie będzie utrudniał dochodzenia. Jeśli jednak zaczną się jakieś przecieki do mediów, wyraźnie będzie to oznaczało polityczny podtekst tej sprawy - mówił Borowski. - Ten człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Pokazywanie go w telewizji tylko dla show.

Borowski podkreślił, że o ile wie, dochodzenie ws. Piniora jeszcze z czasów, gdy szefem CBA był Paweł Wojtunik, zakończyło się. Nie wiem, jakie były jego wyniki, ale jeśli działo się coś złego - dlaczego czekano aż rok? Pan minister Ziobro pokazuje teraz, po co mu była ta ustawa i po co jest jednocześnie szefem resortu sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.

Za "niebywałe" uznał groźby ministra Ziobro, który stwierdził, że jeśli w sprawie Józefa Piniora nadal będzie trwała "nagonka dla prokuratorów", to ujawni on część dowodów dotyczących Piniora.

- I ministra Ziobro, zresztą z tego już go znamy - i pana Kamińskiego przepełnia mściwość. Czekali na tę władze, by dobrać się do skóry swoim politycznym przeciwnikom. Jak to robili w przeszłości - wszyscy wiemy i trudno mieć do nich zaufanie - mówił Marek Borowski.