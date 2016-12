Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pozbawi Adama Mazgułę wyróżnienia

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał oświadczenie w związku z wypowiedziami Adama Mazguły dotyczącymi stanu wojennego.

"W związku z budzącymi najwyższe oburzenie wypowiedziami Adama Mazguły deprecjonującymi ofiary stanu wojennego, a także ujawnionymi ostatnio – a nieznanymi wcześniej Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – informacjami dotyczącymi jego postawy w okresie stanu wojennego, podjąłem wczoraj 6 grudnia br. decyzję o natychmiastowym wszczęciu procedury mającej na celu uchylenie decyzji o nadaniu Medalu „Pro Patria” Adamowi Mazgule – stwierdza Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" - czytamy w dokumencie przesłanym do redakcji.

Urząd wyjaśnił, że Medal "Pro Patria" został przyznany Adamowi Mazgule na wniosek złożony w maju zeszłego roku za działalność harcerską prowadzoną w Związku Harcerstwa Polskiego na Opolszczyźnie i w Stowarzyszeniu Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”.

Pułkownik rezerwy Adam Mazguła wzbudzi kontrowersje słowami wypowiedzianymi na wiecu zorganizowanym w proteście przeciw tzw. ustawie dezubekizacyjnej. "Nie powiem, oczywiście były tam jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie najczęściej jednak dochowano jakiejś kultury w tym całym zdarzeniu" - powiedział o stanie wojennym Mazguła.