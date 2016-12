Kornel Morawiecki: Rozwój kraju zależy też od opozycji

W programie, który debiutował na antenie, marszałek senior mówił m.in. o planowanych na 13 grudnia protestach KOD i opozycji. - To jest złamanie reguł demokracji. Demokracja to zgoda na rządy większości, a opozycja nie zgadza się na to o czym naród zdecydował. Jest antydemokratyczna – mówił Morawiecki.

Najstarszy z posłów odniósł się do apelu Kijowskiego „Stop dewastacji Polski”, pod którym podpisał się m.in. płk. Adam Mazguła, co wywołało duże kontrowersje również wśród opozycji. - Pan Bóg jak chce kogoś pokarać to mu rozum odbiera – mówił Morawiecki. - Nie pojmuję dlaczego pod tym listem podpisał się Schetyna. Moim kolegom (Frasyniuk, Schetyna-red.) zabrakło przyzwoitości. Niech organizują koledzy zgromadzenia, ale nie pod takimi hasłami – dodawał.

Marszałek senior komentował też sytuację wokół tzw. planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jego syna. - To nie jest tak, że od Mateusza (Morawieckiego), od mojego syna będzie zależała gospodarka. Rozwój kraju zależy również od opozycji, ale głównie od pracowników, od narodu – uważa lider WiS. - Czy będzie chęć inwestowania, czy będzie chęć pracy, to wszystko... Wicepremier ma zachęcać, motywować i budzić nadzieję. Plan Morawieckiego jest bardziej solidarny niż wszystkie inne dotychczas – dodał.

Na koniec padło pytanie o lidera Kukiz’15, z którym drogi Kornela Morawieckiego się rozeszły. - Paweł Kukiz zawiódł trochę nadzieje wyborców. Silnie zaważył na naszej polityce. Dzięki niemu wygrał Andrzej Duda, a PiS ma większość. Teraz Kukiz spoczął na laurach. Może brakuje mu koncepcji, spójności – zastanawiał się.