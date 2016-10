Sejm odrzucił obywatelski projekt zaostrzający prawo aborcyjne

Za odrzuceniem projektu głosowało 352 posłów, 58 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu.

Zobacz jak głosowali politycy

Przed głosowaniem kluby opozycyjne domagały się wpuszczenia czekających przed Sejmem kobiet. Zgłosiły wniosek o przerwę w obradach. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że zgodnie z przepisami każdy poseł może wprowadzić pięć osób, i tyle osób zostało wpuszczonych.

Przed Sejmem czekają na wejście m.in. kobiety z Kongresu Kobiet, KOD-u, uczestniczki "czarnego protestu".

Głosowanie nad projektem zaostrzającym przepisy aborcyjne poprzedziła seria wystąpień posłów z różnych klubów apelujących o nieodrzucanie obywatelskiej propozycji.

Robert Winnicki (niez) apelował do posłów PiS, mówiąc, że mają jeszcze szansę "otoczyć życie nienarodzone ochroną prawną".

Anna Maria Siarkowska (Kukiz'15) podkreślała, że projekt Komitetu "Stop aborcji" jest dobrym i potrzebnym, ponieważ wprowadza ochronę prawną życia wszystkich obywateli w okresie prenatalnym.

Genowefa Tokarska (PSL) mówiła z kolei, że sama jest matką dziecka z zespołem Downa i zawiodła się, bo miała nadzieję, że obywatelski projekt będzie dalej procedowany.

"Nie rozumiem dlaczego kłamiecie, nie rozumiem waszego zakłamania" - mówiła.

Pytała też premier Beatę Szydło dlaczego podczas poprzedniego głosowania - gdy rozstrzygało się czy projekt zostanie odrzucony, czy też będą nad nim dalsze prace - wyjęła swoją kartę z urządzenia do głosowania.

Joanna Mucha pytała posłów PiS: "Po co wam to było". "'Cnotę straciliście, rubelka nie zarobiliście' - to podobno pana ulubione powiedzenie" - zwróciła się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Gwarantuję, że zwolenników aborcji przez PiS jest teraz więcej. To jest wasza wina i wasza odpowiedzialność" - podkreśliła posłanka.

Ordo luris zgłasza poprawkę

Przedstawicielka komitetu "Stop aborcji" Joanna Banasiuk zgłosiła do obywatelskiego projektu autopoprawkę wykreślającą karanie kobiet.

- Dwa tygodnie temu, przeważającą większością głosów skierowali państwo projekt do prac w komisji. Chciałabym zapytać co się stało przez te 14 dni, że w pośpiechu, bez odpowiedniego zawiadamiania wnioskodawców, Komisja sprawiedliwości postanowiła odrzucić propozycje ustawy bez jakiejkolwiek debaty i bez prawa głosu dla wnioskodawców? - zwracała się do posłów Banasiuk

- Na tym etapie prac sejmowych nie ma już możliwości wniesienia autopoprawki do projektu zaostrzającego przepisy aborcyjne - odpowiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Szydło przedstawia propozycję rządu

Premier Beata Szydło przedstawiła zobowiązania rządu ws ochrony życia: m.in. do końca roku program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne.

- W pracach nad budżetem rząd zgłosi poprawkę, aby zabezpieczyć środki finansowe na realizację od 1 stycznia 2017 r. programu wsparcia rodzin mających niepełnosprawne dzieci - powiedziała premier.

Tyszka przeprasza obywateli

Chciałbym bardzo przeprosić wszystkich obywateli za poziom debaty aborcyjnej, chciałbym przeprosić przedstawicieli obu inicjatyw obywatelskich za to, że dyskusja o życiu ludzkim w wykonaniu polityków jest tak płytka, wulgarna i rozgrywana politycznie" - powiedział Tyszka w czwartek w Sejmie.

Jak ocenił, na takim poziomie dyskusji "przegrywają wszyscy, a najbardziej kobiety i dzieci".

PiS z nowym projektem

Klub PiS przygotuje projekt dot. przepisów regulujących aborcję. "Projekt nie będzie od razu. To kwestia czasu. Nie wiadomo na razie nic o szczegółach. Na pewno będzie ucinał eugenikę. Przytłaczająca część aborcji dotyczy dzieci z zespołem Downa. Będziemy szli w kierunku wyeliminowania tych aborcji" - powiedział polityk PiS z kierownictwa partii po czwartkowym posiedzeniu klubu PiS.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała w środę posłom odrzucenie obywatelskiego projektu komitetu "Stop aborcji". Wniosek o odrzucenie projektu złożyli: Witold Czarnecki (PiS) oraz posłowie PO. Komisja wniosek przyjęła, następnie w Sejmie odbyła się burzliwa nocna debata.