Platforma Obywatelska chce delegalizacji ONR

- Wniosek jest gotowy, podpisany i wyślemy go dzisiaj, a adresat dostanie go w poniedziałek - poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską Sławomir Nitras, poseł PO. Podobny wniosek otrzyma także prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. - Pierwszą osobą, która może wystąpić do sądu o delegalizację stowarzyszenia ze względu na propagowanie i odwoływanie się do ideologii faszystowskiej, jest prokurator generalny, Zbigniew Ziobro - wyjaśnia Nitras. - ONR działa w formie stowarzyszenia, które jest zarejestrowane w Częstochowie. Dlatego wnioskujemy równolegle też do prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, który również ma prawo do wystąpienia do sądu o delegalizację.

- Jesteśmy zdziwieni bezczynnością obu panów, a w szczególności prokuratora generalnego. Wydarzenia ostatnich dni nie pozwalają stać obojętnie i patrzeć na to, co się dzieje - mówi Nitras, odnosząc się do niedawnych incydentów z udziałem ONR.

Posłowie PO, Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras, Paweł Olszewski, Cezary Tomczyk, którzy podpisali wniosek, wymienili w nim incydenty z udziałem ONR, które w ich opinii noszą znamiona naruszeń przepisów kodeksu karnego.