Prof. Rzepliński: PG i PK chcą grać w wyższej lidze niż mogą

Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że nie słyszał wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, podczas pogrzebu Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, który odbył się w niedzielę w Gdańsku. Jak wyjaśnił – był w tym czasie na koncercie.

Dlaczego tyle czasu trwało odszukanie zwłok i pochowanie bohaterów? - Przede wszystkim dlatego, że nie było ludzi z taką determinacją, jak prof. Krzysztof Szwagrzyk. Gdyby się nie pojawił, to pewnie do dzisiaj byłby z tym kłopot – mówił prof. Rzepliński.

Prezes TK mówił, że obecnie sąd konstytucyjny działa według ustawy z 22 lipca. - Wyroki TK nie były publikowane, tak samo jak wyrok z 11 sierpnia. To jest psucie państwa polskiego – uważa prof. Rzepliński.

Gość #RZECZYoPOLITYCE przyznał, że obowiązująca ustawa o trybunale zawiera szereg ustępstw ze strony władzy w stosunku do poprzednich aktów prawnych.

Prof. Rzepliński powiedział, że niedopuszczeni do orzekania trzej sędziowie wybrani przez obecny Sejm, „nie mogą orzekać ze względu na treść konstytucji”.

Narodowiec Marian Kowalski złożył doniesienie do prokuratury ze względu na to, że prof. Rzepliński nie dopuszcza do orzekania trzech sędziów wybranych przez PiS. Prezes TK nie obawia się jednak tego, co może wyniknąć z tego zawiadomienia.

- Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy chcą grać w wyższej lidze niż mogą. To jest poza ich kompetencją – powiedział prof. Rzepliński. - W ogóle się tego nie boję i oni o tym wiedzą. To nie jest kwestia mojej woli, dobrej czy złej. Nie mogę ich dopuścić – dodał.

Kto będzie następnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego? - Będzie nim sędzia, którego powoła pan prezydent – mówił aktualny prezes sądu. - Musi mieć poparcie członków TK – dodał.

Prof. Rzepliński wyjaśniał, że podczas Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK odbędzie się głosowanie na kandydatów i spośród tych z najwyższym poparciem, nowego prezesa wybierze prezydent Andrzej Duda.

Prezes TK nie zgodził się ze zdaniem, że trzej sędziowie wybrani przez Sejm VIII kadencji są inaczej traktowani, niż pozostali. - Są traktowani tak samo przeze mnie jak pozostali – zapewnił.

Prof. Rzepliński przekonywał, że w ostatnim czasie nie miał żadnych kontaktów z politykami obozu władzy, podobnie z politykami opozycji.

Sędzią sprawozdawcą ustawy o służbie cywilnej będzie sędzia TK Piotr Pszczółkowski wybrany przez obecny Sejm, były poseł PiS bieżącej kadencji. Prof. Rzepliński powiedział, że nie został on desygnowany do tej sprawy złośliwie, na co wskazują plotki. - Niech przyjdą i sprawdzą, a nie insynuują – zakończył prezes TK.