Epoka lodowcowa na Wschodnim Wybrzeżu

Niespotykany atak zimy sparaliżował życie ponad 100 mln mieszkańców atlantyckiego wybrzeża USA.

Aleksandra Słabisz z Nowego Jorku

Około 115 mln Amerykanów znalazło się w strefie mrozu, w której warunki pogodowe bez odpowiedniego ubrania zagrażały zdrowiu, a nawet życiu.

W sobotę na szczycie najwyższej góry na północnym wschodzie USA – Mount Washington w New Hampshire – temperatura powietrza spadła do -36 st. C, ale odczuwalna przy silnym mrożšcym wietrze wyniosła -73 st. C, co stanowi drugš najniższš temperaturę odnotowanš na Ziemi.

Floryda zasypana

„Tu panujš piekielne warunki. Lodowaty wiatr zapiera dech w piersiach i zamraża rzęsy. Nie da się mrugać. Mróz paraliżuje twarz i uszy" – mówili w wywiadzie dla „New York Timesa" tamtejsi meteorolodzy, którzy co godzinę wychodzili na zewnštrz, by odczytywać pomiary temperatury.

Na południu, w Miami temperatura spadła do plus 12 st. C. Dla północnej częœci USA to warunki wiosenne, ale nie dla mieszkańców tej częœci kraju, którzy przyzwyczajeni sš do chodzenia w krótkich spodenkach.

Floryda była jednym z pierwszych stanów, które znalazły się na drodze fali zimy, nadcišgajšcej znad Zatoki Meksykańskiej. W czwartek już na całym Wschodnim Wybrzeżu rozpętała się œnieżyca, wiatr w niektórych miejscach osišgał prędkoœci 100 km na godz. Œnieg kumulował się nawet na ulicach Tallahassee na Florydzie, gdzie zjawisko to należy do rzadkoœci. Zasypało też zaliczane do południowych i cieplejszych stany: Georgię, Karolinš Północnš i Południowš po Wirginię.

Mieszkańcy tych rejonów publikowali w mediach społecznoœciowych zdjęcia œniegu gromadzšcego się na ich sandałach i zamarzniętych iguan spadajšcych z drzew.

Natomiast władze stanów, gdzie œrednio spadło 7,6 cm œniegu, apelowały o pozostanie w domach, wiedzšc, że mieszkańcy nie potrafiš jeŸdzić po oblodzonych nawierzchniach. „Charleston nie jest przyzwyczajony i przygotowany do takich warunków pogodowych. Musimy czekać, aż œnieg stopnieje" – mówiła mieszkanka stolicy Karoliny Południowej w wywiadzie dla lokalnej stacji telewizyjnej.

Im bardziej na północ, tym œnieżyca nabierała mocy, a pokrywa białego puchu była większa, w niektórych miejscach sięgajšc pół metra. „To taki zimowy huragan" – mówi meteorolog Ryan Maue.

W położonej na północy Nowej Anglii silny wiatr spowodował groŸne zalania przybrzeżnych terenów, jakich tam nie widziano co najmniej od czasów historycznej œnieżycy w 1978 r. Marznšca woda wtargnęła na mola, przybrzeżne ulice i do restauracji, z których ratowano klientów. W jednym z miasteczek na północ od Bostonu woda zniszczyła 50 samochodów zaparkowanych na przyszkolnym parkingu. „Dla bezpieczeństwa kazano nam zaparkować samochody właœnie tutaj. Teraz wszystkie sš zalane" – skarżyli się przerażeni mieszkańcy. „Spodziewaliœmy się wysokiego przypływu, ale nie wiedzieliœmy, że będzie on historycznie wysoki" – mówił gubernator Massachusetts Charlie Baker.

Szyby pękajš

Po obfitych opadach œniegu na Wschodnim Wybrzeżu i Œrodkowym Zachodzie temperatura spadła do rekordowo niskich poziomów i tak utrzymywała się do póŸnych godzin w niedzielę. W Chicago sobota była 12. dniem z kolei, kiedy temperatura nie przekroczyła -6 st. C. W rejonie od Filadelfii po Boston w weekend słupki rtęci wskazywały blisko -20 st. C, a nieco bardziej na południe – w Maryland i Waszyngtonie o 10 stopni poniżej œredniej typowej dla tej pory roku.

Im bardziej na północ, tym było gorzej. W Massachusetts, Vermont, New Hampshire po Maine w weekend było do -40 st. C.

Niskie temperatury zaburzyły rytm życia milionom ludzi od Florydy po Maine. W wielu miejscach zamykano szkoły, firmy i przedsiębiorstwa, z powodu niesprzyjajšcych warunków pogodowych odwołano ponad 5 tys. lotów oraz setki dalekobieżnych pocišgów na trasie między Bostonem, Nowym Jorkiem, Waszyngtonem i Miami. Od mrozu pękały szyby w domach, nie dało się uruchomić samochodów.

Ostra zima zebrała też œmiertelne żniwo. Według różnych doniesień zmarło co najmniej 20 osób, w tym 13-letnia dziewczynka z New Jersey, która zaczadziła się tlenkiem węgla. W Massachusetts mężczyzna zginšł potršcony przez odœnieżarkę, dwie osoby w Nowym Jorku zmarły podczas czwartkowej œnieżycy na atak serca, a w Maine w weekend poszukiwano rybaka, który zaginšł w trakcie burzy œnieżnej.