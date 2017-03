20 marca początek astronomicznej wiosny

Początek astronomicznej wiosny przypada na 20 marca 2017 roku, o godzinie 11:29. Jest to termin określający równonoc wiosenną. Oznacza to tyle, że tego dnia, dzień i noc mają taką samą długość. Jest to równoznaczne z tym, że od dziś noc będzie krótsza, a dzień będzie się stopniowo wydłużał.

Wiosna astronomiczna, a kalendarzowa

Różnica między kalendarzowym, a astronomicznym początkiem wiosny związana jest z ruchem Słońca. Wiosna astronomiczna zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, czyli najdłuższego dnia roku.

Ciekawe jest jednak to, że czasem terminy kalendarzowej i astronomicznej wiosny wypadają tego samego dnia. Dlaczego? Chodzi tu właśnie o ruch ziemi, tak zwany ruch precesyjny, który nie jest uwzględniony w wykorzystywanych przez nas kalendarzach. W związku z ruchem precesyjnym, konieczne były przesunięcia, których skutkiem jest właśnie rozróżnienie wiosny kalendarzowej i astronomicznej. Na obecną chwilę wiadomo, że do 2012 roku, astronomiczna wiosna wypadać będzie zawsze 20 marca.

Kiedy poczujemy wiosnę?

Choć astronomiczna wiosna zaczyna się dziś, a kalendarzowa przypada na jutro, dla wielu osób wiosna zaczyna się wtedy, gdy pojawia się więcej słońca i bardziej pogodne dni. Synoptycy twierdzą jednak, że na prawdziwe ocieplenie przyjdzie nam czekać do kwietnia. Według nich, do końca marca zmagać się możemy z pochmurną i wietrzną pogodą. - Wraz końcem marca, początkiem kwietnia spodziewać się możemy ocieplenia - mówi Waldemar Skałba z Meteo Cumulus. - W okolicach 27-28 marca temperatura powinna już oscylować w granicach 15-16 stopni w dzień i do 4 stopni w nocy. Na południu Polski, oczekiwać wtedy możemy nawet 17 stopni w dzień - dodaje i podkreśla, że choć stopniowo będzie się robić coraz cieplej, na prawdziwą wiosnę będzie trzeba jeszcze chwilę zaczekać.