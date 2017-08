Lokal za środki małżonków, ale bez ryczałtu w PIT - wyrok NSA

Podatnicy coraz częściej spierają się z fiskusem o to, czy wynajem nieruchomości to zarząd prywatnym majątkiem, czy już firma. Kryteria są płynne i czasem jedna niefortunna decyzja może przekreślić prawo do korzystnego rozliczenia najmu. Potwierdził to ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.

Kanwą sporu była interpretacja. We wniosku podatnik wyjaśnił, że wraz z żoną jest współwłaścicielem lokalu użytkowego. Obiekt został wybudowany z pieniędzy dorobkowych, a małżonków łączy wspólność majątkowa. Z wniosku wynikało co prawda, że podatnik prowadzi firmę i jest zarejestrowanym VAT-owcem.

Inwestycja prywatna

Podkreślał jednak, że w działalności nie ma najmu. Ponadto wynajem lokum, w który zainwestował z żoną prywatne pieniądze, nie będzie prowadzony w działalności gospodarczej, obiekt nie będzie też w niej wykorzystywany. Uważał, że w takiej sytuacji przychody z najmu mogą być opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5 proc. jako najem prywatny. Innego zdania był fiskus. Zwrócił uwagę na jeden szczegół: wnioskodawca odliczał VAT od wydatków związanych z budową. Trudno więc uznać, że najem miał być wyłącznie prywatny.

Tak samo uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, a ostatecznie także NSA.

Sąd kasacyjny nie zgodził się, że samo budowanie pod wynajem przesądza o działalności. Zwrócił uwagę, że ustawodawca dopuszcza, aby najem był opodatkowany przez firmę i jako osobne źródło przychodu, tj. najem prywatny. Działalność gospodarczą charakteryzuje m.in. ciągłość i nastawienie na zysk. Niemniej charakter zarobkowy najmu, jego zorganizowanie nie oznacza konieczności kwalifikowania zysków z niego do przychodów z działalności.

A zysk firmowy

NSA zwrócił uwagę, że najem jest odrębnym źródłem przychodu, ale z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Jak tłumaczył sędzia NSA Krzysztof Winiarski, o istnieniu tego związku świadczy wprowadzenie nieruchomości do składników przedsiębiorstwa, ujęcie jej w ewidencji podatkowej, ale także skorzystanie z praw zarejestrowanego podatnika VAT. W spornej sprawie skarżący, korzystając z odliczenia VAT na etapie inwestycji, podjął decyzję o powiązaniu jej z działalnością gospodarczą. I to nawet jeśli firma nie zajmuje się najmem. W konsekwencji NSA uznał, że skorzystanie z prawa do odliczenia VAT wykluczyło późniejszą możliwość rozliczania najmu ryczałtem. Wyrok jest prawomocny. ©?

Sygnatura akt: II FSK 1940/15

Opinia

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP

Opodatkowanie najmu wywołuje wiele kontrowersji. Największym problemem jest granica między najmem prywatnym a takim, który staje się już działalnością gospodarczą. Kryterium tym absolutnie nie powinno być to, ile nieruchomości jest wynajmowanych. Niestety, fiskus stosuje je bardzo chętnie i pozbawia osoby prywatne, które wynajmują kilka mieszkań, prawa do preferencyjnego rozliczenia ryczałtem. Tymczasem jest to podejście skrajnie profiskalne. Dziwię się, że państwo nie docenia tego, iż osoby prywatnie wynajmujące nieruchomości zaczęły wychodzić z szarej strefy. Pójściem w złym kierunku jest też wykładnia dokonana przez NSA, który upatruje w korzystaniu z prawa do odliczenia VAT związania z działalnością gospodarczą. Mam nadzieję, że taka tendencja nie utrzyma się w orzecznictwie.