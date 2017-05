Jest PIT od odsetek od umorzonego kredytu frankowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok ważny dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich i miały problemy z jego spłatą. Z orzeczenia wynika, że umorzenie odsetek przez bank spowoduje konieczność zapłaty dodatkowego podatku.

Chodzi o kredytobiorców, którzy odczuli negatywne skutki zmiany kursu franka. Niektórym banki umarzały część zobowiązań. Skarbówka twierdziła jednak, że uzyskują z tego powodu przychód. Trzeba go wykazać w zeznaniu rocznym i rozliczyć według skali podatkowej. Co oznacza, że po zsumowaniu z innymi dochód może być opodatkowany nawet 32-proc. daniną.

Miało temu zapobiec rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego. O jego skutki zapytała fiskusa kobieta, której bank umorzył 80 proc. odsetek od kredytu na budowę domu. Twierdziła, że nie musi płacić podatku. Skarbówka była jednak innego zdania. Podkreśliła, że rozporządzenie dotyczy jedynie kredytów, a nie odsetek. Są one odrębnym świadczeniem. Gdyby prawodawca chciał objąć je zaniechaniem, uczyniłby to wprost, tak jak w przepisach o zwolnieniach w ustawie o PIT.

Kobieta zaskarżyła interpretację do sądu, ale ten stanął po stronie fiskusa. Podkreślił, że rozporządzenie mówi o „umorzonych osobom fizycznym kwotach wierzytelności z tytułów kredytów". Nie można twierdzić, że obejmuje to również umorzone odsetki. Należy je traktować odmiennie od kredytu, gdyż są one tylko opłatą za korzystanie ze środków finansowych banku. Ustawodawca rozróżnia te świadczenia.

Reasumując, wartość umorzonych kobiecie odsetek nie korzysta z zaniechania poboru podatku.

– Sąd podszedł bardzo literalnie do przepisów i uznał, że skoro mówią o kredytach, to nie dotyczą odsetek, które są odrębnym świadczeniem – mówi Aleksandra Kasińska-Skiba, doradca podatkowy, radca prawny, menedżer w kancelarii FL Tax. – To krzywdzące stanowisko. Celem rozporządzenia ministra finansów było ulżenie kredytobiorcom, którzy ponieśli duże koszty zmiany kursu franka. Jak podkreślano w uzasadnieniu wprowadzenia regulacji, decyzje banków o umorzeniu części zadłużenia nie powinny się wiązać z koniecznością ich opodatkowania. Skoro kredytobiorcy stracili możliwość regulowania zobowiązań wobec banku, to tym bardziej będą mieli problemy z zapłatą podatku.

– Teraz okazuje się, że od części umorzonej kwoty, która obejmuje odsetki, muszą odprowadzić podatek – dodaje Aleksandra Kasińska-Skiba. – Może warto, aby minister finansów rozważył, czy jest to zgodne z intencją ustawodawcy, i ewentualnie wydał w tej sprawie korzystną dla podatników interpretację ogólną – podsumowuje.

Sygn. I SA/Wr 1249/16