PIT: szpital płaci za błąd, a na odsetkach od odszkodowania zarabia fiskus - wyrok NSA

Zadoœćuczynienie za szpitalne zakażenie żółtaczkš wszczepiennš typu C jest zwolnione w PIT, ale oprocentowanie od niego już nie.

Zakażenia szpitalne to poważny problem każdej służby zdrowia. W krajach europejskich ich iloœć wynosi między 5 a 10 proc. wszystkich hospitalizowanych. Polscy pacjenci poszkodowani przez szpitale coraz częœciej żšdajš pieniędzy za utracone zdrowie. Zasšdzonymi odszkodowaniami i zadoœćuczynieniami nie muszš dzielić się z fiskusem, ale już od odsetek wypłaconych za cišgnšce się nierzadko latami procesy budżet dostanie swoje. Potwierdza to sprawa podatniczki, którš w czwartek zajmował się Naczelny Sšd Administracyjny.

Pechowa hospitalizacja

Chodziło o pienišdze za szpitalne zakażenie. We wniosku o interpretację podatkowš kobieta wyjaœniła, że w 2003 r. w czasie hospitalizacji została zakażona żółtaczkš wszczepiennš typu C. Pozwała szpital i w lipcu 2014 r. sšd zasšdził na jej rzecz od szpitala 90 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami – od 70 tys. zł za okres od 18 czerwca 2005 r. do dnia zapłaty i od 20 tys. zł od 15 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty. Zasšdzone kwoty otrzymała w listopadzie 2014 r.

Kobieta uważała, że pieniędzy wywalczonych po latach od szpitala nie musi wykazywać w PIT, bo sš one zwolnione z podatku.

Fiskus zgodził się, że zadoœćuczynienie wypłacone na podstawie wyroku sšdu okręgowego w zwišzku ze skutkami zakażenia żółtaczkš wszczepiennš typu C korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Zostało ono otrzymane na podstawie wyroku sšdowego i nie majš do niego zastosowania wyjštki przewidziane w tym przepisie.

Inaczej ocenił zaœ skutki podatkowe zasšdzonych na rzecz pacjentki odsetek. Wyjaœnił, że nie można ich utożsamiać z odszkodowaniem, zadoœćuczynieniem czy też innym œwiadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel może ich żšdać, dopiero jeżeli dłużnik opóŸni się ze spełnieniem œwiadczenia pieniężnego. Odsetki majš charakter uboczny względem œwiadczenia głównego – sš skutkiem niewykonania zobowišzań.

Urzędnicy podkreœlili, że w ustawie o PIT nie ma regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki ustawowe od zadoœćuczynienia. W konsekwencji stanowiš one przychody z innych Ÿródeł. Taka interpretacja oznaczała, że przychód z odsetek podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, i trzeba go wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kobieta zaskarżyła interpretację. W skardze przekonywała, że sporne odsetki należy potraktować tak jak zadoœćuczynienie, które jest dla nich œwiadczeniem głównym.

Nic to jednak nie dało. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Krakowie oddalił jej skargę. Przypomniał, że sšd może przyznać poszkodowanemu odpowiedniš sumę tytułem zadoœćuczynienia pieniężnego za doznanš krzywdę. Przyznał co prawda, że odsetki mogš stanowić swoistš rekompensatę wynikajšcš z czasu, jaki upłynšł między zdarzeniami skutkujšcymi wypłatš zadoœćuczynienia czy odszkodowania, a skonkretyzowaniem obowišzku naprawienia szkody czy też krzywdy w wyroku sšdu powszechnego. W jego ocenie nie wystarczy to jednak do przyjęcia, że wolš ustawodawcy było zwolnienie odsetek z opodatkowania. Sš one przychodem opodatkowanym na zasadach ogólnych, ewentualnie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do podatników tego ryczałtu. Należy je wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne przychody".

Taka wola ustawodawcy

Stanowisko niekorzystne dla podatniczki potwierdził NSA. Również jego zdaniem tylko zadoœćuczynienia i odszkodowania zasšdzone przez sšd, a nie odsetki od nich korzystajš ze zwolnienia z PIT.

NSA podkreœlił, że w sprawie chodzi o zwolnienie podatkowe, które jest wyjštkiem od zasady powszechnoœci opodatkowania. Sšd nie może w takich przypadkach wykładniš rozszerzajšcš objšć spornych odsetek.

Na brak preferencji wskazuje też sama ustawa o PIT. Jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Artur Adamiec, gdy ustawodawca chciał objšć jakieœ odsetki zwolnieniem, zapisywał to wyraŸnie w ustawie o PIT np. w art. 21 ust. 1 pkt 95.

Wyrok jest prawomocny. Š?

Sygnatura akt: II FSK 968/16

Opinia

Konrad Filip Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP, Kolibski Nikończyk Dec&Partnerzy

Opodatkowanie odsetek od zasšdzonych odszkodowań i zadoœćuczynień – w œwietle utrwalonej linii orzeczniczej – wydaje się w praktyce przesšdzone. Dlatego niezbędna i uzasadniona jest interwencja ustawodawcy. Wniosek, jakoby ustawodawca chciał, by poszkodowani płacili podatek dochodowy od œrodków uzyskanych od podmiotów je krzywdzšcych, nie wydaje się zgodny z najbardziej podstawowym poczuciem sprawiedliwoœci. Szczególnie że ten sam ustawodawca w mniej dotkliwych sytuacjach zdecydował się zwolnić uzyskiwane odsetki z podatku. Z całym szacunkiem dla wszystkich pracujšcych, odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę, które sš zwolnione z PIT, nie zasługujš w żadnej mierze na lepsze traktowanie niż odsetki od odszkodowania za trwałe okaleczenia.