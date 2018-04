NSA: zapis w akcie notarialnym o meldunku pozwala skorzystać z ulgi meldunkowej w PIT

Zapis w akcie notarialnym, że podatnik był zameldowany w zbywanym lokum, mógł uratować ulgę meldunkowš.

Ulgi meldunkowej, która pozwalała sprzedać szybko mieszkanie czy dom bez PIT, dawno już nie ma. Kłopoty tych, którzy z niej skorzystali, jednak trwajš. Okazało się bowiem, że wielu z nich nie dochowało jednego z warunków skorzystania z ulgi. Chodzi o oœwiadczenie o spełnieniu warunków do odliczenia, głównie zameldowania. Prawo do preferencji przysługiwało bowiem wtedy, gdy podatnik był zameldowany w zbywanym lokum na pobyt stały przez minimum 12 miesięcy.

Specjalnego formularza nie było i wiele osób go nie złożyło. Dziœ œciga je fiskus. Pierwsze sprawy ulgowiczów trafiły już na wokandy Naczelnego Sšdu Administracyjnego. W œrodę NSA potwierdził prawo do ulgi emeryta, któremu skarbówka wytknęła brak oœwiadczenia, choć w sprzedawanym mieszkaniu był zameldowany przez 34 lata.

NSA podtrzymał swoje stanowisko, że oœwiadczenie było niezbędne do skorzystania z ulgi meldunkowej i że w stanie prawnym od 2009 r. należało je złożyć w terminie do 30 kwietnia. Znów jednak elastycznie podszedł do jego formy. Jak zauważył sędzia NSA Tomasz Kolanowski, ustawa nie okreœlała, jak należało złożyć oœwiadczenie. Druku nie było. Takie oœwiadczenie jak każde inne oœwiadczenie woli można złożyć dowolnie. Co zdaniem NSA trzeba badać indywidualnie.

W spornej sprawie o spełnieniu warunku zdecydował jeden szczegół z aktu notarialnego z 7 marca 2011 r. Notariusz na podstawie dowodu osobistego zapisał, że emeryt był zameldowany w mieszkaniu, które sprzedał. Akt notarialny został przekazany do urzędu skarbowego, czyli notariusz w terminie poinformował fiskusa w imieniu podatnika o spełnieniu warunku zameldowania. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1960/17