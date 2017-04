PIT: niepewna ulga na zakup dwóch mieszkań

Osoba sprzedająca mieszkanie nie zapłaci PIT, jeśli za uzyskane pieniądze kupi nowe. Taki jest sens ulgi mieszkaniowej. Pozwala skorzystać ze zwolnienia, nawet jeśli właściciel nie czeka ze sprzedażą pięciu lat. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy ulgę daje też zakup więcej niż jednej nieruchomości. W najnowszej interpretacji fiskus się na to zgadza, ale stawia warunki.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2014 r. sprzedał działkę z rozpoczętą budową. Nieruchomość nabył w darowiźnie w 2011 r., więc nie upłynęło pięć lat od nabycia. Za kwotę uzyskaną ze sprzedaży – ponad 450 tys. zł – kupił dwa nowe mieszkania. Wystąpił o interpretację, by potwierdzić, że ma prawo do ulgi. Na dodatkowe pytanie fiskusa odpowiedział, że w obydwu lokalach będzie realizował własne cele mieszkaniowe.

Cele własne, nie cudze

Odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jest pozytywna. Dyrektor KIS przypomniał, że nieruchomość można sprzedać bez podatku po upływie pięciu lat od jej nabycia (art. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). W praktyce oznacza to, że dochód ze sprzedaży działki nabytej w 2011 r. byłby wolny od daniny w 2017 r. (licząc od końca 2011 r.). Nawet jeśli jednak sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, można skorzystać z ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT i przeznaczyć dochód na własne cele mieszkaniowe.

Decydujące znaczenie ma interpretacja terminu „własne cele mieszkaniowe". Sam wydatek nie uprawnia do zwolnienia. Podatnik musi zapewnić sobie tzw. dach nad głową, czyli faktycznie tam zamieszkać. Jeśli lokal zamieszkują inne osoby, nie dochodzi do realizacji tego celu.

Nie wiadomo, ile lokali

– Ustawodawca nie zastrzegł, że wydatki na własne cele mieszkaniowe muszą się ograniczać do nabycia np. jednego lokalu czy budynku mieszkalnego – czytamy.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że mężczyzna ma prawo do ulgi. Jednak w toku ewentualnych czynności sprawdzających musi wykazać, że nabycie dwóch lokali zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe.

Stanowisko fiskusa nie jednak jednolite. W jednej interpretacji Izba Skarbowa w Warszawie uznała (IPPB1/415-1218/13-2/ES), że ulga przysługuje na zakup dwóch mieszkań, bo własne potrzeby mieszkaniowe można realizować w dwóch lokalach. W innej interpretacji (IPPB4/4511-1326/15-2/AK) ta sama izba stwierdziła, że skoro wnioskodawca zamierza nabyć trzy lokale, to powinien osobiście mieszkać we wszystkich. Nie może ich wynająć ani przekazać dziecku, bo traci prawo do zwolnienia z PIT.

Wyroki sądów również są rozbieżne. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 546/15) zakup trzech mieszkań nie odbiera prawa do ulgi, podobnie jak ich czasowy najem. Natomiast zgodnie z prawomocnym orzeczeniem WSA w Łodzi (I SA/Łd 1639/11) osoba kupująca trzy mieszkania realizuje nie własne, ale cudze cele mieszkaniowe, więc nie skorzysta z preferencji. ©?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce

Ustawa o PIT nie zawiera co do zasady definicji pojęcia „własne cele mieszkaniowe", a interpretacje o tym są rozbieżne. Przepisy nie określają, ile lokali może spełniać takie cele. Nie odnoszą się też do późniejszego przeznaczenia zakupionych nieruchomości, np. na wynajem czy dla dziecka. Wydaje się, iż w tym przypadku pomocne byłoby wydanie interpretacji ogólnej.

Warto też zwrócić uwagę, że nawet jeśli fiskus zgadza się na ulgę na zakup więcej niż jednej nieruchomości, to podatnik będzie musiał udowodnić, że we wszystkich realizuje własne cele mieszkanie. Powstaje pytanie, w jaki sposób ma to zrobić, ponieważ organ podatkowy nie daje żadnych wskazówek. Oznacza to, że nawet pozytywna interpretacja nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje podatnikowi 100-proc. pewności, że uniknie sporu z fiskusem.