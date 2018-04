NSA: same słowa to za mało, by podzielić ulgę na dzieci po rozwodzie - wyrok NSA

Żeby oboje rodzice po rozwodzie mogli korzystać z odliczenia na dzieci, muszš faktycznie wykonywać władzę rodzicielskš. Fiskus ma to sprawdzić.

Rozliczanie ulgi na dzieci po rozwodzie, gdy rodzice żyjš w zgodzie, nie przysparza problemów. Wystarczy się umówić, kto i ile odlicza. Kłopoty zaczynajš się wtedy, gdy brak porozumienia. Teoretycznie jeœli obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, to oboje mogš z ulgi korzystać. Drugi rodzic, z którym dzieci nie sš na stałe, musi jednak faktycznie władzę rodzicielskš wykonywać. Nie wystarczš gołosłowne stwierdzenia, że zajmował się pociechami lub zabrał je na wakacje. Fiskus to sprawdzi. Potwierdza to pištkowy wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła matki trójki dzieci. Kobieta w rozliczeniu za 2013 r. odliczyła pełnš ulgę na dzieci. Okazało się jednak, że jej były mšż i ojciec pociech w swoim PIT wykazał połowę ulgi. To oznaczało, że limit odliczenia został przekroczony. I tu do akcji wkroczył fiskus.

Ustalił, że ojciec miał prawa rodzicielskie i z nich korzystał. Według urzędników przejawiało się to w tym, że utrzymywał kontakt telefoniczny z dziećmi, które majš swobodny dostęp do jego mieszkania, i uczestniczył w organizacji ich wakacji. Te ustalenia oparte na oœwiadczeniu ojca wystarczyły fiskusowi, by uznać, że oboje rodzice mieli prawo do ulgi. A skoro nie było porozumienia, kto odlicza, ulga przysługiwała rodzicom po połowie.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Opolu uznał jednak, że sprawa nie jest taka prosta. Zauważył, że do skorzystania z ulgi rodzic musi wykonywać władzę rodzicielskš. Chodzi o realne jej sprawowanie, a nie tylko formalne przysługiwanie. WSA podkreœlił przy tym, że realizacja prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem, ale sporadycznych, polegajšcych na wspólnym spędzeniu czasu, nie jest tożsama z wychowywaniem. Wykonywanie władzy rodzicielskiej to sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem, wykonywanie zarzšdu jego majštkiem i jego wychowywanie, troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój, tj. zabezpieczenie wszystkich jego potrzeb od tzw. życiowych po edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. WSA uznał, że fiskus nie wyjaœnił tych kwestii, zwłaszcza nie zgromadził wystarczajšcych dowodów.

Tak samo uważał NSA. Jak tłumaczył sędzia Paweł Dšbek, do skorzystania z ulgi na dzieci nie wystarczy posiadać władzę rodzicielskš. Trzeba jš jeszcze faktycznie wykonywać. NSA zgodził się, że fiskus oparł się na samych twierdzeniach ojca, tymczasem powinien zebrać dowody, czy faktycznie wykonywał władzę rodzicielskš. Wyrok jest prawomocny. Š?

Sygn. akt II FSK 851/16