Skarbówka zabiera się za handlujących bitcoinami

Urzędnicy zbierajš dane o obrocie kryptowalutami. Każš wykazywać dochody w zeznaniach. I płacić podatek.

Żšdamy udostępnienia informacji dotyczšcych transakcji zawieranych przez użytkowników portalu. Takie wezwania od skarbówki dostajš giełdy i kantory, w których obraca się kryptowalutami.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Po co fiskusowi te informacje? – Dochody z bitcoinów trzeba opodatkować. Skarbówka nie zna jednak szczegółów transakcji na rynku kryptowalut. Jeœli je pozna, dojdzie jak po sznurku do osób, które na nich zarabiały – mówi Mikołaj Jabłoński, radca prawny i doradca podatkowy w ABC Tax.

Zyski ujawniamy w rocznej deklaracji

Jak opodatkować bitcoiny i inne kryptowaluty?

– Niestety, przepisy jednoznacznie tego nie wyjaœniajš, zaœ urzędy udzielajš w tej sprawie różnych wyjaœnień – mówi Jacek Walewski, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.

Jedno jest pewne: przychody trzeba wykazać w zeznaniu rocznym. Przypomina o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Zastrzega, że chodzi nie tylko o przychody ze sprzedaży, ale także z zamiany. I nie tylko bitcoinów, ale też innych kryptowalut, takich jak litecoin czy ether.

Wštpliwoœci sš natomiast co do zasad wykazywania takich przychodów. Spory w tej sprawie dochodzš do sšdów. W niedawnym wyroku Naczelny Sšd Administracyjny (sygn. II FSK 488/16) uznał, że sprzedaż wirtualnej waluty należy rozliczyć jako przychód z praw majštkowych. Dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty) trzeba zsumować z innymi, np. z etatu czy zlecenia. I opodatkować według skali (18 albo 32 proc. PIT). Potwierdza to też Ministerstwo Finansów.

Kiedy internauta jest przedsiębiorcš

– Jeœli jednak ktoœ działa na dużš skalę, w sposób zorganizowany i profesjonalny, skarbówka może uznać, że powinien zarejestrować działalnoœć gospodarczš i rozliczać się tak, jak przedsiębiorca – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA. – Oczywiœcie prowadzenie firmy może też przynieœć korzyœci, np. płacenie 19 proc. podatku liniowego, zamiast daniny według skali, która przy wysokich dochodach może wynieœć 32 proc.

– Jeœli do tej pory nie wykazywaliœmy dochodów z bitcoinów, musimy liczyć się z wymierzeniem zaległego podatku, odsetek za zwłokę i kary grzywny z kodeksu karnego skarbowego, przynajmniej kilkaset złotych – dodaje Grzegorz Gębka. Przypomina, że podobnie było z transakcjami na Allegro: najpierw fiskus nie interesował się sprzedażš na portalu, potem zaczšł masowo sprawdzać osoby, które tam handlowały. I naliczać zaległy podatek.

Od nazwiska do historii transakcji

Teraz skarbówka bierze się za bitcoiny. Chce dowiedzieć się wszystkiego o osobach, które nimi obracajš. Poczšwszy od danych osobowych, poprzez numery rachunków bankowych i adresy e-mail, skończywszy na historii transakcji oraz zasilania rachunków i wypłat. Za lata 2016–2017.

– Może być problem z wypełnieniem żšdania skarbówki. Nie wszystkie giełdy i kantory mogš mieć te informacje, nie były bowiem zobowišzane do ich zbierania – mówi Jacek Walewski.

Czy fiskus może żšdać tych danych? W wezwaniach powołuje się na art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

– Przepis ten uprawnia skarbówkę do zbierania informacji o zdarzeniach majšcych bezpoœredni wpływ na powstanie lub wysokoœć zobowišzania podatkowego. Pozwala też występować do różnych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierajšcych informacje, w tym dane osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczš – potwierdza Mikołaj Jabłoński.

Za nieprzekazanie informacji skarbówka grozi grzywnš do 10 tys. zł. Podmioty, które dostały postanowienie o udostępnieniu danych, mogš złożyć w cišgu siedmiu dni zażalenie.

Wštpliwoœci w sprawie bitcoinów sš nie tylko przy rozliczaniu podatku dochodowego. Kwestie VAT-owskie trafiły aż do Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Uznał, że transakcje dotyczšce walut nietradycyjnych sš zwolnione z VAT. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Wojciech Klicki - prawnik z Fundacji Panoptykon, zajmujšcej się ochronš danych osobowych

Zgadzam się z tym, że skarbówka ma prawo żšdać informacji o transakcjach przeprowadzanych na giełdach kryptowalut. Rozumiem też, po co to robi – chce sprawdzić, czy podatnicy wywišzujš się ze swoich obowišzków. Ale mam wštpliwoœci, czy fiskus nie oczekuje zbyt wiele. Zarówno z polskich, jak i unijnych przepisów wynika, że państwo powinno zbierać dane o obywatelach tylko w zakresie niezbędnym do realizacji okreœlonego celu. Żšdanie szczegółowych informacji o wszystkich osobach korzystajšcych z giełdy kryptowalut to przesada. Uważam, że fiskusowi powinna wystarczyć lista tych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Na jej podstawie może weryfikować, czy transakcje zostały wykazane w zeznaniach rocznych, i wyłapywać nieuczciwych.