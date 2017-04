Agroturystyka zwolniona z PIT

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Przykład

Jestem rolnikiem prowadzącym położone na wsi gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 12 ha. Nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej. Zamierzam rozpocząć prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, tzn. chciałbym wynajmować turystom pokoje w budynku mieszkalnym. Jak opodatkować dochody uzyskane z tego tytułu? – pyta czytelnik.Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.Podatnik uzyskujący dochody z wynajmu pokoi gościnnych skorzysta zatem z tego zwolnienia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:- najem dotyczy pokoi gościnnych, które znajdują się w budynkach mieszkalnych,- budynki, w których znajdują się pokoje przeznaczone na wynajem, są położone na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,- przedmiotem usług jest wynajem pokoi gościnnych wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku,- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.Jeżeli zostaną spełnione ww. warunki, to również dochody uzyskane z tytułu wyżywienia osób, którym wynajęto pokoje, są zwolnione z PIT. Tak uznała m.in. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 10 listopada 2014 r. (IPTPB1/415-503/14-4/AP).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rolnik będzie wynajmował turystom (osobom przebywającym na wypoczynku) pokoje gościnne w budynku mieszkalnym znajdującym się w gospodarstwie rolnym na ternie wiejskim. Nie wiemy jednak ile tych pokojów przeznaczy na wynajem, a tym samym, czy spełnione są warunki do objęcia zwolnieniem dochodów z agroturystyki, łącznie z opłatami za ewentualne wyżywienie.Rolnik wynajął turystom pokoje i łącznie liczba wynajmowanych pokoi wyniosła:- trzy pokoje – rolnik może skorzystać ze zwolnienia- pięć pokoi - rolnik może skorzystać ze zwolnienia- sześć pokoi – rolnik nie może skorzystać z tego zwolnienia.Autor jest doradcą podatkowymPodstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)