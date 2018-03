Odszkodowanie z ugody sądowej nie korzysta ze zwolnienia z PIT - wyrok NSA

Odszkodowanie za wypadek przy pracy, które wynika z ugody pozasšdowej, nie korzysta ze zwolnienia z PIT.

Nieznajomoœć prawa szkodzi, a prawa podatkowego może bardzo słono kosztować. Potwierdza to przypadek, którym ostatnio zajšł się Naczelny Sšd Administracyjny.

Sprawa miała zwišzek z tragicznym zdarzeniem. Podatnik uległ poważnemu wypadkowi w pracy. Wymagał kosztownego leczenia i rehabilitacji.

Spółka – jego pracodawca – nawet nie próbowała uniknšć odpowiedzialnoœci. W maju 2014 r. zawarła z nim ugodę w celu uregulowania wszelkich zobowišzań będšcych skutkiem wypadku, zarówno obecnych, jak i mogšcych powstać w przyszłoœci. Ugoda objęła zadoœćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za koszty wynikajšce z uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia i ewentualne przyszłe szkody oraz skapitalizowanš rentę z tytułu utraty zdolnoœci do pracy.

Kwota, którš zgodził się wypłacić pracodawca, okazała się jak na polskie warunki niebagatelna, bo w sumie wyniosła 1 mln zł. Łyżkš dziegciu okazało się jednak to, że dokonujšc wypłaty œwiadczenia wynikajšcego z ugody, potršciła aż 180 tys. zł podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poszkodowany uważał, że fiskus nie powinien dostawać podatku, więc wystšpił o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot. Urzędnicy oddali 90 tys. zł PIT potršconego od skapitalizowanej renty, uznajšc, że korzystała ze zwolnienia. Reszty podatku oddać nie zamierzali. Twierdzili, że pienišdze z ugody to przychód ze stosunku pracy. Potem zasłonili się jeszcze tym, że odszkodowania i zadoœćuczynienia, które wynikajš z umowy czy ugody innej niż sšdowa, nie korzystajš ze zwolnienia z PIT.

Podatnik nie zgadzał się z odmowš. Przekonywał, że œwiadczenie wypłacone byłemu pracownikowi ma charakter odszkodowania i oparte jest na przepisach prawa cywilnego. ródłem jego powstania jest prawo cywilne, a nie prawo pracy. Jak tłumaczył, odszkodowania i zadoœćuczynienie przyznane na podstawie art. 444 § 1 i art. 445 § 1 k.c. z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia korzystajš ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę poszkodowanego podatnika. Decydujšcy okazał się jeden niuans. Kwoty, które otrzymał podatnik, wypłacono na podstawie ugody pozasšdowej. A odszkodowań wynikajšcych z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sšdowe wolš ustawodawcy zostały wyłšczone ze zwolnienia.

WSA nie zgodził się, że fakt zawarcia ugody jest tylko realizacjš konkretnych uzgodnień majšcych na celu naprawienie szkody zgodnie i na podstawie kodeksu cywilnego. Ustalenie œwiadczeń w ugodzie doprowadza bowiem do tego, że œwiadczenia te sš zależne od woli stron. Nie zależš wprost i bezpoœrednio od treœci przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych.

Z takš wykładniš musiał się zgodzić NSA. Choć zauważył, że skarżšcy został bardzo poszkodowany przez los i uległ poważnemu wypadkowi, to nie zmienia to faktu, że sporne kwoty zostały wypłacone na podstawie ugody pozasšdowej. A tylko ugoda sšdowa, czyli œwiadczenie zweryfikowane przez sšd, daje prawo do zwolnienia. Ustawodawcy chodzi o pewnoœć obrotu i eliminowanie nadużyć. Dlatego sytuacja podatników, którzy zawierajš ugody sšdowe i pozasšdowe, jest inna. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 573/16

