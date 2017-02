Po rozwodzie ulgę PIT na dzieci trzeba podzielić

Katowicka Izba Skarbowa wyjaśniła zasady rozliczania ulgi na dzieci po rozwodzie rodziców. Podkreśliła, że mogą z niej skorzystać zarówno ojciec, jak i matka, jeśli oboje mają władzę rodzicielską i faktycznie ją wykonują.

O interpretację wystąpił rozwiedziony od dwóch lat ojciec pięcioletniej dziewczynki. Oboje rodzice zachowują władzę rodzicielską, sąd ustalił jednak, że ma mieszkać razem z nim. Dziecko tylko w poniedziałki i wtorki oraz w niektóre weekendy przebywa z matką.

Musi ona płacić alimenty, ojciec podkreśla jednak, że on też ponosi koszty utrzymania dziewczynki – wyżywienie, ubrania, szkoła, leki. Twierdzi, że ma prawo do skorzystania z podatkowego odpisu.

Przypomnijmy, że ulga polega na pomniejszeniu wykazanego w zeznaniu rocznym podatku. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć po 1112 zł, na trzecie 2000 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Przykładowo, rodzina z trójką dzieci odliczy od podatku 4224 zł.

Przy jedynakach obowiązują limity zarobków. Małżonkowie mogą pomniejszyć podatek tylko wtedy, gdy ich łączny roczny dochód nie przekroczył 112 tys. zł. Taki limit mają też samotni rodzice. Jeśli natomiast rodzice nie są małżeństwem, dochód osoby, która chce skorzystać z ulgi, nie może przekroczyć 56 tys. zł rocznie.

Z ulgi skorzystają także ci, którzy mają za niski podatek, aby ją w całości odliczyć. Dostaną zwrot do wysokości opłaconych składek ZUS, które podlegają odliczeniu.

Odpis przysługuje zarówno na małoletnich potomków, jak i uczące się starsze dzieci (do 25. roku życia, z limitem dochodów). A także na otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek.

Jak rozliczyć ulgę po rozwodzie rodziców? Fiskus podkreślił, że co do zasady ma do niej prawo i ojciec, i matka (byleby nie przekroczyli limitu odliczenia). Warunkiem jest, aby obojgu rodzicom przysługiwała władza rodzicielska. I aby faktycznie ją wykonywali. Samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza bowiem jej wykonywania (tak też wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. II FSK 2378/15). Nie świadczy też o tym spełnianie obowiązku alimentacyjnego czy sporadyczne kontakty z dzieckiem.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnim dzieckiem w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, a w szczególności podejmowanie obowiązków prowadzących do zaspokojenia jego potrzeb fizycznych, edukacyjnych i duchowych.

Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, każde z nich może skorzystać z odliczenia. Dokonują odpisu po połowie lub w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji. Jeśli nie dojdą do porozumienia w tej sprawie, przysługującą kwotę ulgi muszą podzielić na równe części.

Podsumowując, skoro w opisanej sprawie zarówno ojciec, jak i matka wychowują córkę, oboje mają prawo do ulgi. Pomniejszenia podatku powinni dokonać, uwzględniając ustalony przez siebie sposób podziału ulgi (określając kwotę odliczenia w dowolnej proporcji). Jeśli nie uda się tego zrobić, odliczają po 50 proc. ulgi.

Oczywiście urząd może sprawdzić, czy zasady odliczenia ulgi przyjęte przez rodziców mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kłopoty na pewno pojawią się wtedy, gdy nie mogą się dogadać co do podziału ulgi i każde z nich odliczyło całą kwotę.

Odpis wykazujemy w formularzu PIT/O (jest to załącznik do zeznania rocznego). Wpisujemy tam dane dziecka, a także kwotę przysługującego odliczenia. Następnie przenosimy ją do deklaracji rocznej.

numer interpretacji: 2461-IBPB-2-2.4511. 1117.2016.1.MZA

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl