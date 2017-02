PIT: kiedy matka i ojciec mogą podzielić odpis na dziecko

Jeżeli tylko jeden rodzic wykonuje władzę rodzicielską, tylko jemu przysługuje podatkowe odliczenie – uznała Izba Skarbowa w Poznaniu.

O interpretację wystąpiła rozwiedziona kobieta, która zajmuje się dwiema córkami. Sąd przyznał jej wykonywanie władzy rodzicielskiej. Ojciec ma ograniczone prawa, może jedynie współdecydować w najistotniejszych kwestiach, takich jak zdrowie czy edukacja dzieci.

Córki mieszkają z matką. Ojciec widuje się z nimi raz w tygodniu (po kilka godzin). Wypełnia obowiązek alimentacyjny narzucony przez sąd.

W zeznaniu za 2015 r. ojciec odliczył sobie ulgę na jedno dziecko. Matka nie protestowała, ponieważ do połowy roku mieszkali razem i wspólnie opiekowali się córkami. Wie jednak, że ojciec chce też skorzystać z ulgi w zeznaniu za 2016 r. Uważa, że nie ma do tego prawa, ponieważ nie sprawuje opieki nad córkami, nie przebywa z nimi, nie interesuje się ich sprawami. A pieniądze z ulgi za 2015 r. wydał na swój komputer.

Dlatego matka, chcąc zagwarantować sobie prawo do odliczenia na obie córki, wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Podkreśliła, że preferencja jest po to, aby mieć środki finansowe na dzieci, a nie na własne potrzeby.

Skarbówka przypomniała, że do skorzystania z ulgi konieczne jest zarówno posiadanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jak i jej faktyczne wykonywanie. Zaznaczyła, że samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Dlatego ulga przysługuje tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują pieczę nad dzieckiem i jego majątkiem. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje formalnie obojgu rodzicom, a tylko jeden faktycznie ją wykonuje, to z odliczenia całej kwoty może skorzystać tylko on. Rodzic, który pomimo posiadania praw rodzicielskich nie zajmuje się dzieckiem albo jego kontakty są sporadyczne, nie ma prawa do ulgi.

Reasumując, fiskus potwierdził, że kobieta może skorzystać z odliczenia na obie córki. Zastrzegł jednak, że opiera się na opisie stanu faktycznego, który przedstawiła matka. Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego okaże się, że różni się on od rzeczywistości, interpretacja nie będzie jej chroniła.

Numer interpretacji: 3063-ILPB1-2. 4511.46.2017. 3.DJ