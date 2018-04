Leasing finansowy - jak go rozliczyć podatkowo i bilansowo

Do przychodów finansujšcego i odpowiednio do kosztów w CIT lub PIT korzystajšcego zalicza się opłaty wynikajšce z umowy, w częœci przekraczajšcej spłatę wartoœci poczštkowej aktywów będšcych jej przedmiotem.

Leasing finansowy może mieć charakter leasingu poœredniego lub bezpoœredniego. W pierwszym przypadku, finansujšcy zobowišzuje się, w zakresie działalnoœci swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz (ruchomoœć lub nieruchomoœć) od oznaczonego sprzedawcy na warunkach okreœlonych w tej umowie i oddać jš korzystajšcemu do używania lub używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystajšcy zobowišzuje się zapłacić finansujšcemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansujšcego (art. 7091 k.c.). W drugim natomiast przypadku, finansujšcy zobowišzuje się oddać rzecz będšcš jego własnoœciš do używania lub do używania i pobierania pożytków korzystajšcemu, a ten zobowišzuje się zapłacić właœcicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartoœci rzeczy w chwili zawarcia tej umowy (art. 70918 k.c.). Opłaty leasingowe uiszczane przez korzystajšcego na rzecz finansujšcego obejmujš: opłatę manipulacyjnš za zawarcie umowy, opłatę inicjalnš (wstępnš), służšcš pokryciu okreœlonej częœci wartoœci przedmiotu leasingu, opłaty podstawowe uiszczane w okresie trwania leasingu za prawo do używania lub używania i pobierania pożytków z jego przedmiotu oraz opłatę końcowš, będšcš cenš, za jakš korzystajšcy nabywa przedmiot umowy leasingowej, po jej zakończeniu. Korzystajšcego mogš również obcišżać kaucje gwarancyjne (rozliczane na poczet opłat leasingowych lub podlegajšce zwrotowi).

Umowa leasingu finansowego jest umowš wzajemnš, kauzalnš i konsensualnš. Może ona zastrzegać, że korzystajšcy ponosi koszty ubezpieczenia leasingowanej rzeczy. Na korzystajšcym cišży również obowišzek utrzymania rzeczy w należytym stanie (przeprowadzanie jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego używania oraz ponoszenie ciężarów zwišzanych z jej własnoœciš lub posiadaniem). Korzystajšcy może – za zgodš finansujšcego – oddać rzecz do używania osobie trzeciej.

Jak dostawa towarów

Leasing finansowy podlega opodatkowaniu VAT jako dostawa towarów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się ich wydanie na podstawie umowy leasingu, zawartej na czas okreœlony, w wyniku której – zgodnie z przepisami o podatku dochodowym – odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystajšcy, jeżeli umowa taka przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń niš przewidzianych lub z chwilš zapłaty ostatniej raty prawo własnoœci zostanie przeniesione. Obowišzek podatkowy VAT z tytułu leasingu finansowego powstaje w dacie wystawienia faktury VAT dokumentujšcej tego typu usługę, względnie upływu terminu jej wystawienia lub z chwilš upływu terminu jej płatnoœci (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b i ust. 7 ustawy o VAT).

Kiedy w rachunku podatkowym

Na potrzeby podatku dochodowego (podobnie, jak prawa bilansowego) przedmiotem leasingu finansowego mogš być, obok œrodków trwałych, także wartoœci niematerialne i prawne. Leasing finansowy uwarunkowany jest łšcznym spełnieniem następujšcych warunków (art. 23f ust. 1 ustawy o PIT; art. 17f ust. 1 ustawy o CIT):

- umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,

- suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartoœci poczštkowej leasingowanych aktywów, a w przypadku zawarcia przez finansujšcego następnej umowy leasingu aktywów, stanowišcych uprzednio przedmiot takiej umowy – odpowiada co najmniej jego wartoœci rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingowej;

Uwaga! Opłaty nie obejmujš: wyodrębnionych płatnoœci na rzecz finansujšcego za œwiadczenia dodatkowe, podatków cišżšcych na finansujšcym z tytułu własnoœci lub posiadania leasingowanych œrodków trwałych oraz składek na ich ubezpieczenie, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystajšcy będzie ponosił ich ciężar niezależnie od opłat za używanie oraz kaucji okreœlonej w umowie leasingowej wpłaconej finansujšcemu przez korzystajšcego.

- umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie jej obowišzywania odpisów amortyzacyjnych dokonuje, na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 3 i art. 22b ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT oraz art. 16a ust. 2 pkt 3 i art. 16b ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, korzystajšcy.

Do przychodów finansujšcego i odpowiednio do kosztów podatkowych korzystajšcego zalicza się opłaty leasingowe w częœci przekraczajšcej spłatę wartoœci poczštkowej leasingowanych aktywów. Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, finansujšcy może przenieœć na korzystajšcego lub osobę trzeciš własnoœć leasingowanych aktywów albo oddać je korzystajšcemu do dalszego używania. W pierwszym przypadku, do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansujšcego na nabycie lub wytworzenie leasingowanych aktywów (kosztem sš jednak takie wydatki pomniejszone o spłatę wartoœci poczštkowej leasingowanych aktywów).

Ponadto, sprzedajšc leasingowane aktywa osobie trzeciej, finansujšcy powinien wypłacić korzystajšcemu z tytułu spłaty ich wartoœci uzgodnionš kwotę (stanowišcš koszt podatkowy finansujšcego i przychód korzystajšcego w dniu jej otrzymania). W drugim przypadku, przychodem finansujšcego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystajšcego sš opłaty ustalone przez ww. strony umowy leasingowej.