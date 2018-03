CIT za 2017 rok: 10 kwestii, o których warto pamiętać

Spółki, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszš do końca marca rozliczyć podatek dochodowy. Zostało tylko kilka dni, aby przeanalizować uzyskane przychody i poniesione koszty i prawidłowo ujšć je w zeznaniu rocznym.

Wydatki pracownicze sš kosztem podatkowym

- Nasza spółka ponosi wydatki na rzecz pracowników, np. na szkolenia językowe, kursy, imprezy integracyjne i katering, które finansowane sš ze œrodków obrotowych (a nie z zakładowego funduszu). Czy można uznać te wydatki za koszty uzyskania przychodu?

Tak. Wszelkie „wydatki pracownicze" powinny stanowić koszt podatkowy. Dotyczy to m.in. kosztów dokształcania pracowników. Wydatki te majš wpływ na lepsze wykonywanie obowišzków służbowych, jeœli oczywiœcie nabyta wiedza będzie wykorzystywana do czynnoœci zwišzanych z działalnoœciš spółki. Potwierdza to m.in. interpretacja z 3 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.421.2017.1.BD), w której dyrektor KIS stwierdził, że studia i kursy majš wpływ na lepsze wykonywanie obowišzków służbowych oraz poprawę sprawnoœci komunikacji z klientami. Tym samym powinny przyczynić się do zabezpieczenia Ÿródła przychodu oraz jego zwiększenia.

Przy okazji i dla porównania warto dodać, że przedsiębiorca (np. lekarz), który rzekomo odbył szkolenie językowe na drugim końcu œwiata (np. na Kubie), nie ujmie tego wydatku w kosztach podatkowych. Sprawa taka była analizowana przez NSA w wyroku z 5 wrzeœnia 2017 r. (II FSK 2194/15).

„Wydatkiem pracowniczym" jest także organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników. Będzie to zatem także koszt podatkowy. Jego celem jest bowiem zbudowanie silnego, stabilnego, zmotywowanego, œwiadomego i zaangażowanego w realizację celów firmy zespołu. Takie stanowisko podatników potwierdził np. dyrektor KIS w interpretacjach z 7 czerwca 2017 r. (0114-KDIP2-1.4010.62.2017.1.BC) oraz z 17 marca 2017 r. (1462-IPPB5.4510.1106.2016.1.BC).

Analogicznie, wydatki poniesione na katering dla pracowników, przekazywany im w zwišzku z wykonywanymi obowišzkami służbowymi (np. praca po godzinach), również powinny stanowić koszt podatkowy. Dyrektor KIS w interpretacji z 3 lipca 2017 r. (0114-KDIP2-2.4010.56.2017.1.JG) przychylił się do argumentacji podatnika, który twierdził, że usługi kateringowe dla pracowników nie noszš znamion reprezentacji ani działalnoœci socjalnej. Tym samym taki wydatek nie może być zakwalifikowany do katalogu wyłšczeń zawartych w art. 16 ustawy o CIT.

Impreza dla kontrahentów z wštpliwoœciami

- Z różnych okazji (np. jubileusz firmy, otwarcie nowej placówki) organizujemy imprezy, na które zapraszamy naszych partnerów biznesowych. Czy taki wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Wydatki na imprezę dla kontrahentów już nie sš tak łatwe do kwalifikacji.

Jeżeli głównym celem imprezy było kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, to – nawet jeœli uczestniczš w niej pracownicy – wydatki mogš być uznane za koszty reprezentacji, a te nie sš kosztem podatkowym. Organy podatkowe twierdzš, że jeżeli głównym celem organizowania imprezy jest kreowanie wizerunku firmy, to mamy do czynienia z kosztami reprezentacji, które sš wyłšczone z kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT). Stanowisko to potwierdził DIS w Katowicach w interpretacji z 1 lutego 2017 r. (2461-IBPB-1-2.4510.1012.2016.1.MS), która dotyczyła imprezy jubileuszowej. Organ zaznaczył jednak, że jeżeli impreza organizowana jest w celu zachęcenia potencjalnych klientów do skorzystania z usług lub zakupu towarów, to taki wydatek można zakwalifikować jako reklamę i uznać za koszt podatkowy. Ten sam organ w interpretacji z 15 grudnia 2016 r. (2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL) stwierdził natomiast, że wydatki na uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego mogš być uznane za koszt podatkowy.

Wydanie kontrahentom drogich gadżetów

- Firma przekazuje swoim kontrahentom w ramach jubileuszu drogie prezenty. Czy wydatki na nie mogš stanowić koszt podatkowy?

Należy przyjšć, że prezenty / gadżety „standardowe", wydawane „masowo", tym bardziej jeżeli zawierajš logo firmy, mogš być kosztem podatkowym. Ale gadżety drogie, wydawane bardziej indywidulnie, mogš być uznane za reprezentację, nawet jeœli majš logo firmy. Poglšd ten potwierdził NSA w wyroku z 18 paŸdziernika 2017 r. (II FSK 2538/15), wypowiadajšc się w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na gadżety przeznaczone dla potencjalnych klientów w trakcie akcji marketingowej. Oczywiœcie kwestiš uznaniowš i trudnš do oceny jest to, które prezenty sš drogie.

Zwolnienie z podatku u Ÿródła – konieczne oœwiadczenia

- Nasza spółka płaci na rzecz swojej spółki matki w Holandii należnoœci licencyjne z tytułu prawa do używania znaku towarowego. Dodatkowo spółka płaci odsetki od zacišgniętej pożyczki od innego podmiotu powišzanego z Holandii (spółka siostra). Jakich dokumentów potrzebujemy do zastosowania zwolnienia z podatku u Ÿródła?

Podstawowa sprawa to certyfikat rezydencji odbiorcy płatnoœci. Należy jednak zwrócić uwagę, że od 2017 r. jednym z warunków do zwolnienia z podatku u Ÿródła dla odsetek i licencji płaconych podmiotom powišzanym z UE jest kryterium tzw. rzeczywistego właœciciela należnoœci (ang. beneficial owner). W celu zastosowania zwolnienia – poza certyfikatem rezydencji – trzeba posiadać oœwiadczenie odbiorcy, że ten i pozostałe warunki do zwolnienia z podatku u Ÿródła (art. 21 ust. 3 ustawy o CIT) sš spełnione (art. 26 ust. 1f ustawy o CIT).

Różnice inwentaryzacyjne muszš być niezawinione

- Firma produkcyjna przeprowadziła inwentaryzację, która wykazała niedobory wynikajšce m.in. z nieodpowiedniego oznaczenia towaru. Czy mogš one stanowić koszt uzyskania przychodu?

Ujemne różnice inwentaryzacyjne stanowiš koszt uzyskania przychodów, jeœli nie sš zawinione. W przeciwnym razie nie mogš być uznane za koszt podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacjach z 14 wrzeœnia 2016 r. (ITPB3/4510-312/16-1/JG, ITPB3/4510-312/16-2/JG, ITPB3/4510-312/16-3/JG) uznał możliwoœć zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niedoborów wynikajšcych z pomyłek, np. błędnej ewidencji przy wydawaniu towaru. Dodatkowo podatnik musi przestrzegać wszystkich przewidzianych zasad prawidłowej inwentaryzacji. Warto też pamiętać, że organy skarbowe często kwestionujš możliwoœć kompensowania niedoborów z nadwyżkami.

Dodatnie różnice inwentaryzacyjne zazwyczaj ujmowane sš natomiast jako przychód podatkowy, choć w zasadzie powinny korygować koszt.

Kary umowne

- W firmie œwiadczšcej usługi transportowe zdarza się, że w przesyłanych paczkach powstajš uszkodzenia. Mimo że paczki sš ubezpieczone, niekiedy odszkodowanie musi zostać wypłacone ze œrodków własnych. Czy taki wydatek będzie kosztem podatkowym?

Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług nie stanowiš kosztu podatkowego (art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT). Inne kary i odszkodowania mogš być potencjalnie kosztem podatkowym, jeżeli podatnik dochował należytej starannoœci i nie ponosi winy. W interpretacji z 30 stycznia 2017 r. (2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK) DIS w Katowicach uzależnił zaliczenie kary umownej z tytułu opóŸnienia w dostawach towarów do kosztów podatkowych od wykazania, że podatnik przy wypełnianiu warunków umowy dochował należytej starannoœci, a w szczególnoœci swoim działaniem lub zaniechaniem nie przyczynił się do powstania opóŸnień.

W omawianej kwestii stanowisko organów podatkowych nie jest jednak jednoznaczne. Często odmiennie interpretowany jest zamiar zapłacenia kary umownej ze względu na chęć podtrzymania współpracy z kontrahentem. Dlatego wystšpienie z wnioskiem o interpretację indywidualnš wydaje się uzasadnione.

Roczne korekty poziomu zysku (TP adjustments)

- Działamy w ramach międzynarodowej grupy podmiotów powišzanych. Prowadzimy w Polsce produkcję dla grupy. Raz na rok otrzymujemy dokument dotyczšcy wyrównania naszej rentownoœci do zakładanego poziomu. W którym okresie spółka powinna rozpoznać w rozliczeniu podatkowym otrzymany w lutym 2018 r. dokument księgowy dokumentujšcy wyrównanie („in plus") dochodowoœci spółki z tytułu cen transferowych za cały 2017 r.?

Roczne korekty poziomu zysku (TP adjustments) dokumentowane sš w najróżniejszy sposób (notami uznaniowymi, debetowami, fakturami, fakturami korygujšcymi), co może implikować sposób ich ujęcia w rozliczeniu CIT. W przypadku korekty kosztów w drodze faktury korygujšcej, koszt korygujemy na bieżšco (art. 15 ust. 4i ustawy o CIT). W przypadku korekt dokumentowanych notš księgowš, korekty w CIT również najczęœciej należy zrobić na bieżšco. Stanowisko to potwierdził DIS w Katowicach w interpretacji z 5 wrzeœnia 2016 r. (IBPB-1-2/4510-543/16-2/KP).

Warto jednak zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach organy skarbowe kwestionujš TP adjustments jako koszt podatkowy (tak np. interpretacja DIS w Katowicach z 23 lutego 2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510.1170.2016.2.TS).

Współczynnik zaawansowania w kontraktach długoterminowych

Firma budowlana realizuje kontrakt przez okres dłuższy niż rok. Koszty bezpoœrednie poniesione przy realizacji kontraktu nie rozkładajš się równomiernie w czasie całej inwestycji (sš nieproporcjonalne do przychodów z kontraktu). W konsekwencji, w danym roku może wystšpić strata, choć po zakończeniu kontraktu jest on rentowny. Jaki jest prawidłowy moment ujęcia kosztów w CIT?

W przypadku kontraktów długoterminowych, np. budowlanych lub informatycznych, koszty bezpoœrednie należy rozliczać współczynnikiem zaawansowania prac dla danego kontraktu. Współczynnik powinien być kalkulowany jako wartoœć przychodu zafakturowanego do wartoœci przychodu zabudżetowanego. WskaŸnik taki pozwoli ustalić maksymalnš wysokoœć kosztów podatkowych możliwych do ujęcia w CIT. Z takim sposobem ujęcia kosztów zgodził się dyrektor KIS w interpretacji z 7 grudnia 2017 r. (0114-KDIP2-3.4010.306.2017.1.PS).

Przy okazji warto wskazać, że koszty wynagrodzeń – także jeœli stanowiš koszty bezpoœrednie w kontraktach długoterminowych – powinny być uznawane za koszt podatkowy na zasadach ogólnych, czyli w miesišcu, za który sš należne pod warunkiem terminowej wypłaty.

Roczne premie pracownicze

- Spółka wypłaca swoim pracownikom premie zarówno regulaminowe, jak i uznaniowe. Kiedy może zaliczyć je do kosztów podatkowych?

Zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT wszelkiego płatnoœci z tytułu umowy o pracę, w tym premie stanowiš koszt uzyskania przychodu w miesišcu, za który sš należne, pod warunkiem ich terminowej wypłaty. Roczne premie regulaminowe (nie uznaniowe) powinny zatem stanowić koszt w roku, którego dotyczš, bo wtedy stały się należne (pod warunkiem oczywiœcie, że zostanš wypłacone w terminie). W przypadku premii uznaniowych, sprawa nie jest tak jednoznaczna. Należy je rozpoznać raczej w dacie przyznania (uchwalenia), bo wtedy stały się należne (znów pod warunkiem terminowej wypłaty).

Nieodpłatne poręczenia

- Spółka matka nieodpłatnie poręczyła kredyt zacišgnięty w banku przez swojš spółkę córkę. Czy w zwišzku z tym spółka córka uzyskała przychód?

Tak. W przypadku otrzymania nieodpłatnego poręczenia / gwarancji (najczęœciej właœnie od podmiotu powišzanego) należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnie otrzymanego œwiadczenia. W warunkach rynkowych gwarantowi należy bowiem zapłacić za samo udzielenie gwarancji. A zatem już sam fakt otrzymania takiej gwarancji bezpłatnie uzasadnia stanowisko, że podatnik uzyskuje nieodpłatne œwiadczenie. Realizacja tej gwarancji nie ma wpływu na powstanie przychodu. Potwierdza to wyrok NSA z 31 maja 2017 r. (II FSK 1263/15).

Tomasz Napierała doradca podatkowy, partner w ABC Tax

podstawa prawna: Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)