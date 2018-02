Spółki: Wydatki na czynności właścicielskie w podmiotach zależnych

Nie ma zwišzku pomiędzy przychodem spółki a kosztami poniesionymi na wyjazdy pracowników w celu sprawowania przez nich funkcji członków rady nadzorczej oraz podejmowania decyzji właœcicielskich w jednostkach zależnych.

Takie stanowisko zajšł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2017 r. (0111-KDIB1-2.4010. 251.2017.1.MM). Organ podkreœlił, że wystšpienie korzyœci po stronie spółek zależnych, a przez to wzrost wartoœci aktywów i zwiększenie efektywnoœci biznesowej grupy, jest niewystarczajšce dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę dominujšcš.

Wnioskodawca (spółka akcyjna) wskazał, że w ramach sprawowania funkcji właœcicielskich, w tym podejmowania istotnych decyzji odnoszšcych się do działalnoœci spółek zależnych oraz w celu monitorowania wartoœci biznesowej grupy w skali globalnej, pracownicy spółki lub jej kadra zarzšdcza odbywajš podróże do spółek zależnych w kraju i na œwiecie. Cele wyjazdów obejmujš m.in.:

- cykliczne wizyty właœcicielskie/zarzšdcze ukierunkowane na zwiększenie efektywnoœci biznesowej grupy;

- sprawowanie funkcji w organach nadzorczych;

- udział w pracach grup roboczych spółek zależnych, majšcy na celu np. strukturyzację łańcucha dostaw i usług w grupie czy implementację regulacji lokalnych i międzynarodowych;

- sprawowanie kontroli nad wartoœciš aktywów należšcych do grupy, dbanie o wzrost ich wartoœci;

- spotkania z kadrš zarzšdczš spółek zależnych w celu:

- wymiany wiedzy i doœwiadczenia m.in. przy ustalaniu warunków kluczowych kontraktów, podejmowaniu decyzji istotnych z perspektywy działalnoœci danej spółki zależnej (a w konsekwencji i całej grupy);

- omówienia istotnych z perspektywy spółki zależnej i grupy procesów gospodarczych/obowišzków regulacyjnych.

Dojazdy, diety i zakwaterowanie

Spółka ponosi wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników/kadry zarzšdzajšcej za okres, w którym te osoby przebywajš w trakcie ww. podróży oraz na delegacje, np. koszty dojazdu/lotu, diet, zakwaterowania, koszty administracyjne (np. wiza, tłumaczenia). Spółki zależne nie sš obcišżane tymi kosztami. We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy wydatki te sš dla niej kosztami uzyskania przychodów.

Bieżšce zarzšdzanie grupš

Spółka podkreœlała celowoœć ponoszenia wydatków, podnoszšc, że wyjazdy te służš bieżšcemu zarzšdzaniu grupš, załatwianiu spraw istotnych z perspektywy spółki i grupy oraz wyko- nywaniu innych czynnoœci zarzšdczych w imieniu i w interesie grupy. Ponadto dajš one sółce możliwoœć podejmowania racjonalnych decyzji właœcicielskich, co może wpływać na rozwój działalnoœci zarówno samej spółki, jak i całej grupy. Korzyœci osišgane przez spółkę miałyby przejawiać się w szczególnoœci poprzez zwiększone dywidendy, przychody odsetkowe, wzrost wartoœci aktywów rzutujšcy na wyższe przychody z ich sprzedaży, jak również ograniczenie potencjalnych kar/mandatów.

Kto jest beneficjentem

Organ podatkowy zakwestionował jednak zaliczenie opisanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów spółki. Zaakcentował, że choć wyjazdy mogš wpływać na przychodowoœć podmiotów powišzanych i w efekcie na efektywnoœć grupy, to nie sposób powišzać ich z przychodami wnioskodawcy. Analizujšc charakter wyjazdów, organ stwierdził, że w istocie majš one za cel sprawowanie przez pracowników spółki czynnoœci na rzecz innych podmiotów/podatników, np. w ramach pełnienia funkcji członków rady nadzorczej wykonywane sš czynnoœci nadzorcze nad funkcjonowaniem spółek zależnych, wobec czego beneficjentami tych działań sš wyłšcznie te spółki. Natomiast dla zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych niezbędne jest powišzanie kosztu z przychodem. Należy to rozumieć w taki sposób, że koszty muszš œciœle dotyczyć przychodu danego podmiotu, nie zaœ przychodu jakiegokolwiek innego podmiotu.

Zdaniem autora

Tomasz Ulatowski, radca prawny, starszy konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Niewštpliwie, komentowana interpretacja jest oznakš restrykcyjnego podejœcia do rozliczania przez udziałowca jego wydatków zwišzanych z różnego rodzaju czynnoœciami wykonywanymi w spółkach zależnych.

Rozstrzygnięcie to nawišzuje w szczególnoœci do jednej z przesłanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z którš wydatek powinien zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub mieć wpływ na wielkoœć osišgniętych przychodów.

W tym kontekœcie, organ podatkowy słusznie zwrócił uwagę, że wprawdzie nie jest konieczne, aby wydatek przekładał się bezpoœrednio na osišgnięcie konkretnego przychodu, niemniej jednak musi wystšpić relacja pomiędzy tym wydatkiem a przychodami podatnika. Jednoczeœnie jednak bardzo surowo ocenił działania podejmowane przez wnioskodawcę, ponieważ nie dostrzegł ich zwišzku z przychodami udziałowca w sytuacji, gdy działania te m.in. przyczyniajš się do rozwoju działalnoœci jego spółek zależnych, podnoszš wartoœć ich aktywów, rzutujš na zwiększenie efektywnoœci biznesowej grupy kapitałowej, a przez to zwiększenie zyskownoœci spółek zależnych, co w naturalny sposób przekłada się na wysokoœć osišganej przez udziałowca dywidendy bšdŸ ceny sprzedaży udziałów/akcji w spółkach zależnych. W takiej sytuacji, w ocenie organu, identyfikowalny jest jedynie zwišzek z przychodami tych spółek zależnych.

Wydaje się, że organ podatkowy dokonał tutaj zawężajšcej wykładni warunku celowoœci poniesienia wydatku. Niestety, z interpretacji nie wynika, jakie przychody osišgnięte przez podatnika w zwišzku z poniesieniem wydatków uprawniałyby go do rozliczenia kosztów podatkowych. Można jedynie domniemywać, że w rozumieniu organu zwišzek taki być może występowałby wówczas, gdyby realizowane czynnoœci powodowały uzyskiwanie przychodów w sposób systematyczny, na bieżšco, w trakcie prowadzonej działalnoœci, w formie przychodów operacyjnych, np. bezpoœrednio w drodze obcišżania podmiotu zależnego opłatami o charakterze management fee.

Takie ujęcie należałoby zatem uznać za rozszerzenie wymagań przy rozpoznawaniu kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z prezentowanym podejœciem, należałoby wyłšczać z kosztów np. również częœć wynagrodzenia dla prezesa spółki dominujšcej, gdyby sprawował on nieodpłatnie funkcję członka zarzšdu w spółce zależnej. W tym zakresie istnieje jednak raczej doœć szeroko akceptowany poglšd, że takie œwiadczenie nie jest nieodpłatne z uwagi na osišganie przez udziałowca przychodu w postaci np. dywidendy.

Dodatkowo, należy wskazać na innego rodzaju niekonsekwencję władz skarbowych. W trakcie prowadzonych kontroli organy często bowiem wykluczajš podobne jak w komentowanej interpretacji wydatki z kosztów uzyskania przychodów po stronie spółek zależnych, argumentujšc brak ich zwišzku z przychodami tych spółek. W ostatecznym rozrachunku może się więc okazać, że koszty takie nie zostanš rozliczone w wyniku podatkowym żadnego podmiotu. Wydaje się zatem, że podejœcie organów podatkowych w tym zakresie jest przejawem profiskalnej wykładni przepisów oraz negatywnego nastawienia do rozliczeń okreœlonych wydatków w obrębie grup kapitałowych, na co wskazujš też inicjowane przez ministerstwo finansów zmiany w przepisach ustaw o podatkach dochodowych (np. wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. limitu wydatków na œwiadczenia niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powišzanych).