Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia

Przedsiębiorcy majš do wyboru kilka form rozliczania daniny od dochodów (przychodów) z prowadzonej działalnoœci. Aby zmienić stosowane dotychczas reguły, muszš powiadomić urzšd skarbowy. Jest na to czas do 22 stycznia.

Poczštek każdego roku to moment, w którym osoby fizyczne kontynuujšce prowadzenie pozarolniczej działalnoœci gospodarczej powinny się zastanowić nad formami i sposobami opodatkowania dochodów osišganych z tej działalnoœci. Przemyœlany wybór jednego z możliwych w danym przypadku rozwišzań może w ostatecznym rozrachunku przynieœć spore oszczędnoœci i to zarówno jeœli chodzi o wartoœć podatku dochodowego do zapłaty, jak i koszty uboczne zwišzane z nałożonymi na niego obowišzkami w zakresie stosowania okreœlonej formy opodatkowania. Warto zatem przeanalizować możliwe do zastosowania rozwišzania w zakresie opodatkowania dochodów osišganych w roku podatkowym, zwłaszcza że czasu na podjęcie tej strategicznej decyzji zostało już bardzo mało. Przepisy ustaw podatkowych (ustawy o PIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne; dalej: ustawa ryczałtowa) wymagajš bowiem, aby oœwiadczenia w zakresie wyboru formy opodatkowania w roku podatkowym zostały złożone w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W roku 2018 podatnicy majš jednak nieco więcej czasu, ponieważ termin ten przypada w sobotę, co oznacza, że oœwiadczenia te można złożyć do poniedziałku 22 stycznia.

Według skali

Podstawowš, dostępnš dla wszystkich podatników osišgajšcych dochody z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej formułš opodatkowania jest rozliczanie się na podstawie tzw. skali podatkowej. Jak bowiem wynika z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody osišgnięte przez podatników z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej sš opodatkowane na zasadach okreœlonych w art. 27 tej ustawy (z zastrzeżeniem art. 9a ust. 2 i 3), chyba że podatnicy złożš właœciwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oœwiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okreœlonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Rozliczanie według skali polega na opodatkowaniu dochodów (różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania) z zastosowaniem właœciwej stawki podatku 18 proc. i 32 proc.

Sš wady i zalety

Takie opodatkowanie dochodów z działalnoœci gospodarczej ma wiele zalet, ale może się okazać rozwišzaniem kosztownym w przypadku podatników osišgajšcych znaczne dochody z działalnoœci gospodarczej bšdŸ tych, którzy osišgajš dochody z kilku Ÿródeł. Wœród zalet należy wymienić możliwoœć korzystania z preferencji podatkowych, np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem bšdŸ w sposób właœciwy dla osób samotnie wychowujšcych dzieci. Stosowanie progresywnych stawek podatku oznacza jednak, że dochody przekraczajšce w roku podatkowym kwotę 85 528 zł trzeba opodatkować stawkš 32 proc. Co więcej, progresywne stawki znajdujš zastosowanie w odniesieniu do sumy dochodów ze wszystkich Ÿródeł, które sš opodatkowane według skali podatkowej.

Przykład

Podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jego dochody z tego tytułu osišgnš w roku 2018 około 100 tys. zł. Ponadto, podatnik œwiadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (zakładane dochody w roku podatkowym wyniosš około 20 tys. zł) oraz prowadzi działalnoœć gospodarczš, z której spodziewa się dochodów w wysokoœci ok. 50 tys. zł.

Dokonujšc pewnych uproszczonych obliczeń należy zauważyć, że wartoœć podatku dochodowego, którš zapłaci podatnik od przypuszczalnych łšcznych jego dochodów w roku 2018 (170 tys. zł), wyniesie 42 426 zł. Oznacza to zatem, że de facto podatnik opodatkuje dochody z działalnoœci gospodarczej według najwyższej stawki podatku, tj. 32 proc. Gdyby jednak podatnik wybrał opodatkowanie dochodów z działalnoœci gospodarczej według 19-proc. stawki liniowej (art 30c ustawy o PIT), to łšczna wartoœć podatku dochodowego do zapłaty w roku podatkowym wyniosłaby 35 832 zł (26 332 zł z pracy i z umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem kwoty zmniejszajšcej podatek + 9 500 zł z działalnoœci gospodarczej). Opodatkowanie dochodów z działalnoœci gospodarczej według zasad ogólnych (skala podatkowa) może się jednak okazać korzystnš opcjš, jeżeli podatnik ma możliwoœć wspólnego rozliczenia podatku z małżonkiem, który nie uzyska dochodów w roku 2018. W takim bowiem przypadku łšczna wartoœć podatku do zapłaty w roku podatkowym wyniosłaby 29 488 zł, co wynika z wyliczenia [(170 tys. zł : 2) x 18 proc. - 556,02] x 2

Wystarczy zawiadomić raz

Zasadš wynikajšcš z ustawy o PIT jest, że raz przyjęta forma opodatkowania pozostaje aktualna także w latach kolejnych, jeżeli podatnik w terminie do 20 stycznia roku podatkowego nie zawiadomi właœciwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie (rezygnacji) z przyjętej dotychczas metody. Tak więc podatnicy, którzy w roku 2017 opodatkowywali swoje dochody z działalnoœci gospodarczej podatkiem liniowym bšdŸ korzystali z ryczałtowej formy opodatkowania, chcšc opodatkować swoje dochody z działalnoœci gospodarczej w roku 2018 na zasadach ogólnych, muszš złożyć w terminie do 22 stycznia oœwiadczenie o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania.

A może liniowo...

Dochody osišgane przez osoby fizyczne z prowadzonej działalnoœci gospodarczej mogš być opodatkowane z zastosowaniem jednolitej stawki podatku w wysokoœci 19 proc., tj. na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o PIT.

Wybierajšc opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej, należy pamiętać o sytuacjach wyłšczajšcych możliwoœć takiego opodatkowania przewidzianych w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT.

Aby wybrać 19-proc. podatek liniowy, podatnik musi, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego (w roku 2018 - do 22 stycznia) złożyć do właœciwego z uwagi na miejsce jego zamieszkania urzędu skarbowego pisemne oœwiadczenie o wyborze tej formy opodatkowania (z zastrzeżeniem rozwišzań właœciwych dla podatników rozpoczynajšcych działalnoœć gospodarczš w roku podatkowym). Raz złożone oœwiadczenie wywołuje skutki także w latach kolejnych. Zatem jeżeli podatnik, który płacił do tej pory podatek liniowy uzna, że ta metoda rozliczeń z fiskusem będzie dla niego w 2018 r. niekorzystna, to powinien w terminie do 22 stycznia złożyć oœwiadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania (wtedy będzie opodatkowany według zasad ogólnych) bšdŸ oœwiadczenie o wyborze jednej z form ryczałtowych (np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Podatek liniowy jest zazwyczaj korzystny dla podatników osišgajšcych dochody z działalnoœci gospodarczej na poziomie przekraczajšcym 95 tys. zł. przy jednoczesnym braku korzystania z preferencji podatkowych dostępnych na zasadach ogólnych. Może się jednak okazać atrakcyjny także gdy podatnik co prawda osišga niższe dochody z działalnoœci gospodarczej, ale w strukturze jego dochodów znajdujš się przychody osišgane także z innych Ÿródeł opodatkowanych według zasad ogólnych.

Także ta forma opodatkowania ma pewne minusy, takie jak ograniczenie możliwoœci korzystania z ulg podatkowych, brak kwoty zmniejszajšcej podatek, a także wyłšczenie możliwoœci wspólnego opodatkowania z małżonkiem czy w sposób właœciwy dla osób samotnie wychowujšcych dziecko. Uwaga! Wybór podatku liniowego odnosi się do wszystkich form prowadzenia działalnoœci gospodarczej, do których majš zastosowanie przepisy ustawy o PIT (art. 9a ust. 5 ustawy o PIT).

Kiedy ryczałt ewidencjonowany

Pierwszš z uproszczonych form opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy ryczałtowej, pisemne oœwiadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właœciwemu według miejsca swojego zamieszkania, nie póŸniej niż do 20 stycznia roku podatkowego (z zastrzeżeniem sytuacji, w której podatnik rozpoczyna prowadzenie działalnoœci gospodarczej w roku podatkowym). Jeżeli w tym terminie podatnik nie zgłosił likwidacji działalnoœci gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, to uważa się, że nadal prowadzi działalnoœć opodatkowanš ryczałtem. Ryczałt jest dostępny także dla podatników prowadzšcych działalnoœć w formie spółki. W takim przypadku oœwiadczenie o wyborze tej formy opodatkowania muszš złożyć wszyscy wspólnicy. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlega przychód według jednej ze stawek okreœlonych w art. 12 ustawy ryczałtowej w wysokoœci od 3 proc. do 20 proc. (np. usługi w zakresie robót budowlanych – 5,5 proc., usługi parkingowe – 17 proc.). Uwaga! Podstawš opodatkowania jest tutaj przychód (a nie – jak w przypadku zasad ogólnych czy podatku liniowego – dochód podatnika), co często pomimo pozornie atrakcyjnych stawek podatku nie zawsze może być korzystne podatkowo.

Przykład

Podatnik prowadzi firmę budowlanš. W roku 2018 osišgnie przychody w wysokoœci 100 tys. zł. Dochody podatnika (przychód minus koszty uzyskania przychodów) wyniosš jednak tylko 20 tys. zł.

W takim przypadku (dokonujšc pewnego uproszczenia – brak rozliczania składek ZUS) kwota ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie (według stawki 5,5 proc.) - 5500 zł. Jeżeli jednak podatnik opodatkowałby dochody według reguł ogólnych, to kwota podatku wyniosłaby (z uwzględnieniem kwoty zmniejszajšcej podatek) jedynie 3044 zł, natomiast w wariancie podatku liniowego 3800 zł. Ryczałt okazuje się korzystny w sytuacji, gdy koszty działalnoœci podatnika sš niewielkie.

Uwaga na wyłšczenia

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest dostępne dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli ustalonego limitu przychodu (w przypadku spółki sumy przychodów wspólników) w wysokoœci 250 000 euro (na rok 2018 jest to 1 078 425 zł), a zarazem nie osišgajš przychodu z działalnoœci, która wyłšcza możliwoœć opodatkowania ryczałtem, bšdŸ w konkretnej, indywidualnej sytuacji podatnika nie zachodzš inne ustalone ustawš ryczałtowš przesłanki wyłšczajšce stosowanie tej formy opodatkowania. Opodatkowanie dochodów z działalnoœci gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartš podatkowš pozbawia podatnika niektórych preferencji (np. prawa do wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem). Z drugiej jednak strony te ryczałtowe formy opodatkowania charakteryzujš się dużymi uproszczeniami w zakresie prowadzenia księgowoœci.

Raz na kwartał

Kwartalne opłacanie ryczałtu jest możliwe w przypadku podatników, u których przychody z działalnoœci prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczyły w roku poprzedzajšcym rok podatkowy równowartoœci 25 000 euro (w 2018 r. – 107 842,50 zł). Warunkiem opłacania ryczałtu kwartalnie jest zawiadomienie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właœciwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 stycznia roku podatkowego (art. 21 ust. 1c ustawy ryczałtowej). Obowišzkiem zawiadomienia nie sš jednak objęci podatnicy, którzy wczeœniej płacili ryczałt kwartalnie i do 20 stycznia nie zgłosili likwidacji działalnoœci gospodarczej bšdŸ nie wybrali innej formy opodatkowania lub nie zawiadomili naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał. W takim przypadku przyjmuje się, że podatnik nadal opłaca ryczałt kwartalnie.

Dla niektórych karta podatkowa

Opodatkowanie kartš podatkowš to druga ryczałtowa formuła opodatkowania, a zarazem niewštpliwie najłatwiejsza forma płacenia podatku dochodowego. Jest ona jednak dostępna wyłšcznie dla wybranych przedmiotów działalnoœci (szczegółowo wskazanych w art. 23 ustawy ryczałtowej), która jest prowadzona przez drobnych przedsiębiorców. Sama wartoœć podatku wynika w tym przypadku z decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydawanej odrębnie na każdy rok. Dla ustalenia wysokoœci tego podatku istotnymi elementami sš przedmiot działalnoœci, wielkoœć miejscowoœci, w której działalnoœć jest prowadzona oraz liczba pracowników zatrudnionych w tej działalnoœci. Aby stosowanie tej formy opodatkowania było możliwe, podatnik musi złożyć we właœciwym urzędzie skarbowym w terminie do 20 stycznia roku podatkowego (z zastrzeżeniem sytuacji w której podatnik rozpoczyna w roku podatkowym prowadzenie działalnoœci) sformalizowany wniosek na druku PIT-16 (art. 29 ust. 1 ustawy ryczałtowej). Gdy jednak podatnik w roku poprzednim był opodatkowany kartš podatkowš i do 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalnoœci gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalnoœć opodatkowanš w tej formie. Ten sposób płacenia podatku dostępny jest także dla podatników prowadzšcych działalnoœć w formie spółki cywilnej (oczywiœcie jeżeli spełnione sš warunki dla stosowania tej formy rozliczeń). Tutaj jednak – inaczej niż w przypadku innych form opłacania podatku dochodowego – wymagane jest, aby wniosek o zastosowanie opodatkowania kartš podatkowš (PIT-16) w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożył jeden ze wspólników.

