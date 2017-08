Tomasz Krzyżak: Wczasy Andrzeja i Beaty

Drogi Siewco. W chwili, gdy ten list dotrze do Twych rąk, w kraju rozciągającym się między Bałtykiem a Tatrami będzie obchodzone święto ku czci Twojej matki. W tym roku nadzwyczaj uroczyste, bo to okrągła, 300. rocznica koronacji jej cudownego wizerunku. Pozostaje mieć nadzieję, że nic nie zakłóci tych uroczystości, bo tu sytuacja wciąż napięta.

Powiem Ci, że choć jestem z tym narodem już tyle lat, to wciąż do końca go nie poznałem. Weźmy chociażby taką rzecz: podczas gdy ludzie na północy kraju wciąż w pocie czoła pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy, to dla niektórych najważniejszym tematem jest Jarosław wędrujący po południowych jego krańcach w – przyznaję, niezbyt gustownej – przeciwdeszczowej pelerynie w narodowych barwach. Wiesz, że wywiązała się tu nawet dyskusja na temat tego, czy aby nie doszło do ich znieważenia.

Albo inny przykład. Tutejsze gazety doniosły w tych dniach, że Andrzej z pałacu i broszka Beata wybrali się w tym samym czasie na wczasy. Oboje pojechali w to samo miejsce, do tego samego ośrodka. Ponoć mieszkali w sąsiednich pokojach, ale wcale ze sobą nie rozmawiali! A przecież jeszcze nie tak dawno jeździli razem przez kilka miesięcy jednym autobusem. Może tam wyczerpali wszystkie tematy do rozmów, zwłaszcza że tabliczki w ich środkach transportu głoszą, iż „rozmowa z kierowcą w czasie jazdy jest zabroniona".