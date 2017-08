Michał Szułdrzyński: Winny internet czy cywilizacja

Czterech dżihadystów skazanych niedawno na dożywocie za działalność terrorystyczną zradykalizowało się, oglądając materiały na YouTubie – napisał brytyjski dziennik „The Times".

Wśród 28 materiałów, które – jak wykazało śledztwo – doprowadziły do wejścia na drogę dżihadu, były kazania radykalnego brytyjskiego imama, który odsiaduje karę za kontakty z tzw. Państwem Islamskim, oraz filmy prezentujące obietnice przyjęcia do raju męczenników po ich ataku na niewiernych. Jeden ze skazanych usiłował w dodatku indoktrynować za pomocą filmów na YouTubie młodszego kuzyna.

Zdaniem „The Times" wszystkiemu winne są nowoczesne technologie. Nie dość, że w mediach społecznościowych można znaleźć materiały propagandowe islamistów, to jeszcze używają oni szyfrowanych komunikatorów do porozumiewania się czy planowania zamachów. Wspomniani dżihadyści używali komunikatora Telegram. To narzędzie zdobyło wielką popularność, gdy inny popularny komunikator WhatsApp został kupiony przez Facebooka i wielu użytkowników zaczęło się obawiać o prywatność swych rozmów.