Jan Maciejewski: Pierwsza wojna światowa czyli rzeź europejskiej cywilizacji

Wojna! Czuliśmy się oczyszczeni i wyzwoleni, mieliśmy wielkie nadzieje" – pisał w swoim dzienniku w 1914 r. Tomasz Mann. Te słowa doskonale oddają nastrój panujący wtedy w całej Europie. Chyba jeszcze nigdy wcześniej wybuch wojny nie spotkał się z tak wielkim i powszechnym entuzjazmem.

W dużym stopniu to właśnie ten entuzjazm, presja tłumów, wymusiła na rządzących eskalację napięcia, które doprowadziło do zapoczątkowania czteroletniej rzezi cywilizacji europejskiej.

W kwietniu 1915 r. ginie pod Gallipoli przyjaciel Thomasa Stearnsa Eliota, Jean Verdenal. To wydarzenie staje się inspiracją do powstania pierwszej części poematu Eliota, „Ziemi jałowej", który rozpoczyna się od słów: „Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. Płodzi / Bzy z martwej ziemi, miesza / Pamięć i żądzę, wiosennym / Deszczem podnieca ospałe korzenie".