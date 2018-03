Irena Lasota: Przewidywalna Polska

Zazwyczaj kiedy wracałam do domu – dziœ do Waszyngtonu, kiedyœ do Nowego Jorku czy Paryża – miałam wrażenie, że przyjeżdżam odetchnšć, być z bliskimi, zastanowić się, coœ może napisać, ale wydawało mi się, że prawdziwe życie polityczne toczy się gdzie indziej.

To „gdzie indziej" to: Kaukaz, Krym, Kuba, Azja Centralna czy Europa Œrodkowo-Wschodnia – i oczywiœcie Polska. Œwiat był inny 10, 20, 30 lat temu. I ja byłam inna – na pewno młodsza. W Stanach nudził mnie banał życia codziennego, przewidywalnoœć poglšdów, brak emocji w życiu politycznym. W rozpadajšcym się łagrze postsowieckim wszystko natomiast było ciekawe, ludzie odkrywali i wymyœlali wszystko na nowo, sprzeczali się o bardzo poważne sprawy, wszędzie fruwały poglšdy i słowa, które najczęœciej miały sens. Muszę przyznać również, że miałam też dużo szczęœcia, trafiajšc na najciekawszych ludzi w większoœci tych krajów.



Tym razem przyjechałam do Waszyngtonu po trzech bardzo intensywnych tygodniach w Polsce i odniosłam odwrotne wrażenie. W Warszawie, bo poza niš nie wyjeżdżałam, toczyły się spory, których przebieg można było z góry przewidzieć. Zakres sporów był w sumie bardzo ograniczony, bo chociaż podobno miały odbywać się obchody 50. rocznicy ogólnopolskiego buntu studentów i nie tylko studentów, bo również pierwszego pokolenia urodzonego po drugiej wojnie œwiatowej, to jakoœ udało się wypchnšć ze sceny nie tylko PZPR (komunistów), ZMS (młodzież komunistycznš), ORMO i ZOMO (uzbrojone w pałki manekiny komunistów), cenzurę komunistycznš i służšcych komunistom dziennikarzy – ale wraz z ich zniknięciem nie bardzo było wiadomo, przeciwko komu studenci się buntowali, w kogo robotnicy rzucali kamieniami i o co w ogóle chodziło.

Wedle dominujšcej narracji (modne ostatnio słowo) opozycji, która rozpełzła się (narracja znaczy się) daleko poza to, co jeszcze kilka miesięcy temu było opozycjš – Marzec 1968 r. sprowadzał się do antysemityzmu, który bez przygotowywanej przez wiele miesięcy kampanii PZPR, kopiowanej częœciowo z ZSRS, bez przemówienia Władysława Gomułki, bez plakatów drukowanych w państwowo-partyjnych drukarniach, miał być po prostu nacjonalistycznš hecš, której powtórki należy się obawiać. I po raz kolejny komuniœci zniknęli ze sceny, tak jak nie wiadomo, kto i dlaczego strzelał do robotników w 1956 czy 1970 r., czy kto i dlaczego wprowadzał stan wojenny w 1981 r. Ale jeœli nie było ustroju komunistycznego i rzšdzšcych komunistów, to kto się z kim dogadywał przy Okršgłym Stole? Kto komu oddał władzę?

Po powrocie do USA stanęłam natychmiast twarzš w twarz z prawdziwym życiem. Pominę już to, że coœ bardzo trujšcego ugryzło mnie w samolocie, ale rozbrat prezydenta Trumpa z resztš rzšdzšcych w sprawie Rosji i Putina zapowiada bardzo ciekawe tygodnie. A propos nie pamiętam, by w Polsce ktoœ mówił o Rosji i Putinie...

Tytuł tego felietonu zapożyczyłam z wydanego w 1957 r. tomu szkiców Kazimierza Wyki, zmarłego w 1975 r. historyka i krytyka literatury. W moich studenckich czasach jego nazwisko wymawiane było z szacunkiem, jako profesora, który miał poglšdy i skłaniał do myœlenia. Może warto przypomnieć dziœ kilka zdań ze wstępu do „Życia na niby" jako przyczynek do toczšcej się dziœ w Polsce dyskusji, która zaćmiła wszelkie inne:

„Okupacja, nie znajdujšca żadnej aprobaty ideowo-politycznej ze strony poddanego jej zbiorowiska ludzkiego, stanowi zupełnie szczególny fakt psychosocjalny i prawnopaństwowy. Człowieka jako istotę społecznš w każdej z jego funkcji stawia w szczególnej sytuacji. Rozpada się organizm państwowy. Przestaje istnieć władza centralna; zamiera polityka zagraniczna, militarna; idzie do niewoli armia; zmieniajš się pieczštki i nazwy urzędów; herb państwowy staje się przestępcš; także i blankiet z urzędowym nadrukiem; aparat porzšdku i ucisku państwowego w swojej odgórnej warstwie zostaje zmieciony; w dolnej dla własnych celów używa go okupant; nie ma ministra finansów, lecz sš urzędy podatkowe; fikcyjny bank emisyjny drukuje kolorowe papiery z cyframi... W szczególny sposób układajš się podówczas odruchy obronne zagrożonej œwiadomoœci zbiorowej, jej wyobrażenia o rzeczywistym położeniu historyczno-politycznym, w jakim i okupant, i okupowany wspólnie się znajdujš jako medium obiektywnym. I jednemu, i drugiemu tylko częœciowo dostępnym, jeœli chodzi o pełne w nim rozeznanie".